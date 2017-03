Legislativo de Costa Rica está atento à Reforma da Previdência e encaminha indicação ao poder Federal

A proposta de Reforma da Previdência, apresentada pelo governo do presidente Michel Temer foi tema de debate, na sessão ordinária realizada na noite de segunda-feira, 20, na Câmara de Vereadores de Costa Rica – MS.

O vereador Jovenaldo Francisco dos Santos “Juvenal Da Farmácia”, presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, abriu às discussões enfatizando críticas as mudanças sugeridas pela atual gestão. “É preciso que haja bom senso e responsabilidade para votar a Reforma da Previdência, para que seja uma reforma justa, sem prejuízos aos trabalhadores e as conquistas já realizadas anteriormente, protegendo todos os direitos da classe, principalmente daqueles que ganham apenas um salário mínimo”, defendeu.

Após debater na Tribuna suas preocupações, “Juvenal Da Farmácia” propôs indicações à serem encaminhadas ao presidente Michel Temer, ao ministro do Trabalho e Previdência Social Ronaldo Nogueira de Oliveira, ao presidente do Senado Federal Eunício Lopes de Oliveira e ao presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio.

“Estamos acompanhando atentamente as propostas para a Reforma da Previdência”, enfatizaram os parlamentares Lucas Lázaro Gerolomo (presidente); José Augusto Maia Vasconcellos (vice-presidente); Waldomiro Bocalan “Biri” (1º secretário); Rosângela Marçal Paes (2º secretária); Claudomiro Martins Rosa “Cocó” (líder do prefeito); Rayner Moraes Santos (vice-líder do prefeito); Antônio Divino Felix Rodrigues “Tonin Félix”; Averaldo Barbosa da Costa; Artur Delgado Baird e Ronivaldo Garcia Cota “Roni Cota”, que assinaram junto às indicações passando as mesmas a serem de autoria da Câmara de Vereadores.

Fonte: Da Assessoria/CMCR / Foto: Divulgação