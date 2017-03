JM Aviação Agrícola contesta informações sobre Operação Deriva na empresa

Na manhã desta quarta-feira, 22 de março, uma força tarefa composta por policiais, fiscais do IBAMA, ANAC, Vigilância Sanitária e Ministério Público Federal realizaram uma operação conjunta para fiscalizar empresas de aviação agrícola, em Chapadão do Sul e em Costa Rica.

A operação relacionou, em notícia no site do Ministério Público Federal as irregularidades encontradas, que aqui são contestadas pela JM Aviação Agrícola, que emitiu os seguintes esclarecimentos:

“A JM Aviação Agrícola vem por meio deste canal informar aos seus clientes, parceiros, amigos e demais pessoas da região do Bolsão sobre a operação deriva acontecida nestes últimos dois dias. Vem circulando notícias sobre a empresa em alguns sites que não conferem com a realidade dos fatos.

O que aconteceu na JM foi somente uma suspensão por encontrarem uma irregularidade no pátio de descontaminação, onde a empresa estava usando um tipo de lona que estaria em desacordo com a norma, sendo que está já foi adquirida no mesmo dia para sua devida regularização.

Porém circulam inverdades no que se trata de certificados e licenças, a empresa JM Aviação Agrícola possui todas as licenças pertinentes ao âmbito operacional da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) assim como possui o Licenciamento Ambiental de sua base e demais registros pertinentes à sua atividade”.

Fonte: Jovemsulnews

