Fazenda 3R ofertará Nelore Pintado em leilão na ExpoPec em Goiás

No próximo domingo (26), a partir das 14h, a Fazenda 3R estará pela primeira vez ofertando gado em leilão na cidade de Porangatu (GO). Serão ofertados 10 bezerros e bezerras pintados. Os arremates acontecerão na 2ª Exposição das Tecnologias voltadas ao Desenvolvimento da Pecuária (ExpoPec), mesmo evento que terá o médico oncologista Drauzio Varella, palestrando sobre os benefícios da carne vermelha, entre outros palestrantes de grande importância para a cadeia produtiva.

O evento que iniciará nesta quinta-feira (23) e se estende até o domingo (26), também contará com a exposição de bezerros pintado da marca 3R. “É uma forma de apresentarmos a qualidade dos animais produzidos ao Norte de Mato Grosso do Sul, e também desmistificarmos o potencial da raça nelore, que já constatamos que não possui limites para desenvolvimento”, afirma Rubens Catenacci.

O objetivo do evento é divulgar as tecnologias voltadas ao aprimoramento da produção de carne bovina, ovina e suína no Centro-Oeste, além de discutir e apresentar o que há de mais novo no mercado nacional e internacional. A exposição terá em sua programação palestras, demonstrações e oficinas, feiras de touros, espaço para negócios, exposição de animais, shopping de cavalos, visitas técnicas, vitrine da carne, leilão, festival gastronômico e outras atividades.

Durante os quatro dias de evento, quem comparecer ao município de Porangatu poderá participar de discussões e sugestões de políticas públicas para a cadeia produtiva da carne – mercados bovinos, suínos e ovinos/carneiros -, palestras com renomados especialistas, pesquisadores, técnicos e consultores do mercado, além de lançamento e demonstração de novos produtos, equipamentos e serviços. A realização é da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), do Sindicato Rural de Porangatu e do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag).

*Assessoria

