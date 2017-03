Dr. João Buzoli busca implantação de uma extensão da UEMS em Chapadão do Sul

O Prefeito em exercício, Dr. João Buzoli e o Secretário de Governo, Guilherme Diniz estiveram nesta última segunda – feira (20) em Campo Grande, onde se encontraram com o Reitor da UEMS, Professor Dr. Fábio Edir e sua equipe Técnica.

Dr. Buzoli pediu a implantação de uma extensão da UEMS no Município, pensando em beneficiar a sociedade com cursos de graduação, para que a cidade se torne um polo educacional, com isso agregando emprego e renda.

O Professor Dr. Fábio Edir se comprometeu em enviar esta equipe técnica, para que seja feito o estudo de viabilidade, para implantação desta extensão da Universidade no Município e assim verificar os potenciais que existe e levantar os possíveis cursos que possam serem trazidos para Chapadão do Sul.

* Assecom PMCS

