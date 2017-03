Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Rômulo agradece a ajuda de Nanda, que pede desculpas por ter duvidado do lutador. Lucas afirma que acompanhará Martinha na ultrassonografia e Luiza fica frustrada. Tânia revela a Joana que Ricardo deixou uma procuração para que ela e Bárbara administrem a academia na ausência dele. Jorjão, Gabriel e Giovane viajam para uma competição. Irene convida Cleo para ficar em casa. Renato propõe sair com Nanda, Jéssica e Belloto, que se incomoda por causa de Rômulo. Bárbara e Joana ficam com Ricardo no hospital.

NOVO MUNDO

Anna acredita ter reconhecido Joaquim, mas o rapaz disfarça. Elvira é presa e conhece Manoel. Thomas conversa com Anna sobre Piatã. Manoel esconde Elvira no porão do navio, e ela se desespera. Thomas afirma que conseguirá o amor de Anna até o fim da viagem de navio. Dom João prende Carlota em sua casa para protegê-la da acusação de um crime. Piatã alerta Anna sobre Thomas. Joaquim limpa o quarto de Leopoldina, que acaba convocando o falso marujo a lhe acompanhar em um jogo de bilhar. Leopoldina pede ao capitão que Joaquim fique à disposição dela. Anna e Piatã falam sobre o misterioso desaparecimento de seu pai Edward no Brasil. Joaquim conforta Anna, que sofre pela ausência do pai. Miguel denuncia a presença de Noémi no quarto de Pedro. Joaquim beija Anna.

ROCK STORY

Ao ver Glenda dançando no palco com Nelson, Edith decide desafiar a rival. Romildo tenta convencer Lorena a se afastar de Alex. Diana manda a telefonista do hotel passar suas ligações para o quarto de Gui. Gordo confessa a Eva que está preocupado com a expectativa de Diana sobre Gui. Yasmin pede a Diana que não conte para sua família que ela está com Zac em Recife. Nina tenta se aproveitar do namoro falso com Léo para seduzi-lo de verdade. JF repara na palidez de Nicolau e pergunta se ele está bem. Lorena finge para Romildo que foi agredida por Alex. Daniel avisa a Júlia que ela está livre.

A LEI DO AMOR

Helô se sente mal e Pedro a leva para o hospital. Tião visita Letícia. Venturini revela a Augusto os esquemas ilícitos de Leonardo. A médica afirma a Helô que o bebê está bem. Laura conhece Olavo. Vitória fala com Salete sobre Leonardo. Jéssica e Bruno se casam. Letícia volta para casa. Magnólia enfrenta Zélia e se aproxima de Jacira. Doutor Lago comunica a Helô e Pedro que Letícia precisa de um transplante. Tião sofre com o pedido de afastamento de Letícia. Ruty Raquel e Antônio se tornam amigos. Parte da população pede o impeachment de Salete. Passam-se alguns meses. Edu avisa a Helô e Pedro que Letícia está muito mal.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Maribel diz a Rubi que ela deveria admirar mais a sua mãe. Rubi pergunta a Luiz como ele pode ser amigo da filha do homem que arruinou seu pai. Elisa comenta com Rubi que viu Genaro beijando Liliam e depois ouviu os dois falando sobre dinheiro. Rubi a aconselha a denunciá-lo por bigamia. Lorena conta para Paco que decidiu sair de casa porque seus pais querem obrigá-la a namorar o Raul. Cristina encontra a mãe desacordada e a leva para o hospital. Quando Rubi chega ao hospital, Alessandro comunica às irmãs que Rosário faleceu. Durante o velório de Rosário, Cristina toma uma decisão radical e expulsa Rubi e Heitor do local. Maribel diz a Heitor que só agora descobriu o quanto ele é frágil e que está muito decepcionada ao constatar que é como argila nas mãos de Rubi. Cristina ouve quando Dona Lola comenta com Dona Margarida que Rosário passou mal depois de voltar da casa de Rubi. Por isso, quando Rubi chega ao cemitério, Cristina a chama de assassina.

QUERIDA INIMIGA

Ao descobrir que Zulema já acordou, Omar tenta vê-la na clínica, mas Lorena e Diana o impedem. Para Zulema, elas dizem que Omar está em uma viagem de negócios, na mesma que também está Juliano. Rose está muito preocupada por não poder localizar Juliano. Ele continua bebendo e na companhia de vagabundos. Omar tem uma curta conversa telefônica com sua esposa, o que faz com que Greta se zangue. Ao passar pelo edifício onde Hortência tinha seu negócio, Sara descobre que vão demoli-lo. Usando sua influência, ela convence Fafy a comprar o prédio para ela. Sua meta é competir com Lorena e chegar a ter a companhia de alimentos mais importante da América Latina. Zulema está bem e lhe dão alta da clínica. Ela está a ponto de voltar para a sua casa. Por sua parte, Alonso aceita com prazer o posto oferecido por Noemi. Valéria o parabeniza, visivelmente emocionada. Santiago e Hortência se encontram por casualidade. Ele a fala que Fafy era apaixonado por ela quando eram jovens. Ela comenta que não se recorda disso.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Joventino chega com galões de gasolina à fazenda “Almonte”. Renato tenta ver o que ele traz, mas Joventino o impede. Nadia visita Victor na residência Almonte, mas Margarida responde que ele não está. Victor fica triste por não poder estar perto dela. Pedro, em sua residência, observa que Nadia está triste ao longe. Padre Anselmo fala com Rosário para que ela reconsidere e diga a verdade a seu filho, mas ela segue se negando. Alessandro pergunta a Macário se ele conheceu sua mãe, mas ele o responde que conhecia apenas Rosário, que agora vive com o Padre Anselmo. Macário diz que Benjamin acusou Rosário de assassina e por isso ela esteve na prisão sendo inocente. Alessandro se surpreende. Dominga diz a Montserrat que Rosário quer falar com ela. Joventino está derramando gasolina pelo estábulo da fazenda “Almonte”. Rosário chega e Joventino a golpeia na cabeça. Ela cai desmaiada. Ele acende um cigarro e ateia fogo no local. Os cavalos correm desesperados. Montserrat chega e grita pedindo ajuda. José Luis está a ponto de dizer a Alessandro que ele é o marinheiro pelo qual sua mulher está apaixonada, mas o incêndio os interrompe. Adolfo e Maria se acariciam em seu quarto e começam a escutar gritos. Eles saem correndo para ver o que está acontecendo. Alessandro entra no estábulo e carrega Montserrat em seus braços. Renato e Antonio carregam Rosário desmaiada. Joventino finge surpresa e ajuda os peões a apagar o fogo. Alessandro aceita que Rosário volte a trabalhar pra ele. O capataz diz a Alessandro que não conhece José Luis, pela promessa que fez a Montserrat. Em Água Azul, Alessandro cruza com Loreto, que lhe afirma que José Luis está vivo.

CARINHA DE ANJO

Emílio telefona para o delegado Peixoto para avisar que tem criminosos no colégio das Freiras. Emilio e Zé Felipe conseguem derrubar os bandidos Coruja e Papagaio (respectivamente interpretados por Henrique Stroeter e Marlei Cevada) e soltar Diana e Inácio, que estavam presos na sala. Um dos criminosos leva Fabiana como refém. O delegado Peixoto chega no colégio. Com ajuda de Fabiana, Emílio e Zé Felipe atacam o criminoso com ataque de cócegas. Peixoto prende os dois bandidos. O delegado leva Emílio para casa e conta para Rosana que o garoto foi muito corajoso. Dulce conta para tia Perucas que vai fazer comercial de TV com Nicole, mas a mulher não gosta muito da notícia.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel fica bêbado num restaurante, sai sem pagar e faz o maior escândalo. Eysan sugere que Kenan vá visitar Ramiz no hospital. Ali e Cengiz socorrem Ezel durante bebedeira. Kenan vai ao hospital e conversa com Ramiz enquanto Oito e Ezel travam uma luta violenta.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Leôncio manda preparar um jantar especial para Tomásia. Branca desconfia de Isaura e se empenha em descobrir seu segredo. Belchior ganha um beijo de Rosa. Miguel concorda que Isaura conte a verdade a Álvaro. Miguel quer fugir. Tomásia janta com Leôncio e em seguida o empurra da escada. Leôncio pede perdão à Tomásia e tem medo que ela o mate.

O RICO E LAZARO

Arioque, Nebuzaradã e os outros oficiais babilônicos atacam os hebreus. Gedalias e Micáias são feridos. Eliaquim tenta proteger Neusta e Joaquim e é assassinado. Arioque diz que levará a rainha e o príncipe herdeiro. O oficial avisa que Zedequias ficará responsável pelo reino de Jerusalém. Neusta e Joaquim são levados para a Babilônia. Aicão se lembra da profecia de Jeremias. Abalado, Ebede-Meleque, o servo de Neusta, lamenta o ocorrido com a rainha. Ele entrega o anel do rei Eliaquim ao príncipe Joaquim. Ezequiel e sua esposa são levados cativos. Joana tenta impedir que Asher faça alguma besteira, mas o garoto sai apressado. Fassur se espanta ao ver que Zedequias é o novo rei de Judá. Temendo o pior, Joana impede que Asher atire em Arioque. A família de Ravina e Ilana fica preocupada com a invasão. Evil-Merodaque conversa com Daniel e diz que nunca será um rei cruel como seu pai. Chaim visita alguns clientes na Babilônia e Zac fica impressionado com a grandiosidade do palácio. Beroso marca um encontro com Chaim. Nabonido explode de felicidade ao saber que Nitócris aceitou casar com ele. Aspenaz apresenta Sammu-Ramat à rainha Amitis. Nabonido encontra Evil e diz que casará com sua irmã. Sammu diz que será leal a Beroso. O sacerdote a entrega um frasco com uma substância. Chaim vai com Zac até a Casa da Lua. O menino conversa com Hurzabum enquanto o pai é recebido calorosamente por Shag-Shag. Ambicioso, Zedequias se instala no quarto do rei. Chaim negocia com Beroso. Asher se lembra da morte de Abel. Baruque avisa a Jeremias que a profecia se cumpriu. Neusta fica impressionada com a luxuosidade da Babilônia. Ezequiel diz que é a cidade da perdição. Dinah diz que está grávida. Chaim manda Zac não dizer nada sobre a viagem. Asher conta para Joana sobre a gravidez de Dinah. Daniel descobre que Eliaquim está morto. Neusta e Joaquim são bem recebidos no palácio. Arioque avisa ao rei que o príncipe herdeiro de Judá é medroso. Nabucodonosor o alerta dizendo para ficar alerta. Nebuzaradã joga charme para cima de Kassaia. Zac procura por Joana. Aspenaz suspira ao ter que aturar as futilidades de Neusta. Nabucodonosor elogia o desempenho de Arioque. Daniel encontra com Joaquim no palácio e diz que ele está protegido. Zac descobre que Asher pediu a mão de Joana em casamento. Ele fica furioso e chora angustiado. Uriel confessa que está devendo a Chaim e diz que Asher deverá servi-lo por sete anos.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

