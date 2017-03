Com mais de 3 mil torcedores, Comercial vence Operário no clássico

O Comercial venceu o Operário por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (22) em partida pelo Sul-Mato-Grossense no estádio Morenão em Campo Grande. 3.077 torcedores assistiram o jogo que teve R$ 23.420,00 como renda. Este é o Comerário de número 187. Na estatística, os times empataram 69 vezes, o Operário tem 69 vitórias e o Comercial 49.

Mesmo com o galo tendo um volume de jogo maior, o Comercial, melhor posicionado, venceu com um gol de Jorge Henrique. Livre, o camisa 9 invadiu a área e bateu na saída do goleiro França aos 14 do primeiro tempo.

Em dois lances, no primeiro e no segundo tempo, os jogadores do Operário chegaram a pedir a marcação pênaltis.

Com o resultado, o alvinegro que já está classificado, continua na primeira posição com 17 pontos. Já o Comercial que se classifica nesta quarta, pulou para segundo colocado com 14 pontos.

Na décima e última rodada, o Operário enfrenta o Chapadão do Sul no Morenão no domingo (26) e o colorado viaja até Costa Rica, onde enfrenta o time da casa no estádio Laertão, também no domingo.

Diego Alves midiamax

