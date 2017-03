Chapadão do Sul busca prorrogação da licença Operação da CTR

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através do interventor da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos – CTR, Engº. Agrônomo Marcelo Bexiga, solicitou a prorrogação de dois condicionantes da licença Operação da CTR.

Marcelo esteve no dia 22, quarta – feira, no Imasul, onde solicitou a licença e a mesma foi concedida passando de 90 para 180 dias.

O interventor foi recebido pelo Superintendente do Imasul, Engº. Agrônomo Ricardo Éboli, e o Coordenador das ações do Governo do Estado na região, Sr. Sebastião de Almeida.

*Assecom PMCS

Comentários