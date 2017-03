Atendendo aos pedidos da população, quadra da EMAC reabre as portas para os esportistas de Alcinópolis

A equipe do Departamento de Desporto informa à população que a partir desta quarta-feira (22) a Quadra de Esportes da Escola Municipal Alcino Carneiro (EMAC) será aberta novamente à comunidade geral para a prática de futsal nas categorias adultas. A quadra estará disponível as segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 21h30, já nas terças e quintas é disponibilizado o Campo de Futebol do Estádio Municipal.

A reabertura da Quadra de Esportes da EMAC à comunidade é mais uma das reivindicações dos esportistas de Alcinópolis à nova administração que está sendo atendida. Visto que há mais de um ano, além das aulas de educação física da escola, a quadra estava disponível apenas para treinamentos das equipes da escolinha de futsal do Departamento de Desporto, e os atletas adultos da comunidade geral tinham como único espaço para a prática esportiva a quadra da Praça Municipal, a qual não possui boas condições de uso.

“Diante dessa iniciativa, o Prefeito Dalmy, demonstra mais uma vez o seu interesse e comprometimento com o esporte de nossa cidade, incentivando assim os atletas a se preparem para o tradicional Campeonato de Futsal, que temos como meta voltar a realizar, já que nos dois últimos anos não foi realizado. Agradecemos ainda o diretor da EMAC, professor João da Silva Souza, pela compreensão e parceria em ceder o espaço”, ressaltou o Diretor de Desporto, Valcimar Pereira.

Voleibol

Na oportunidade informamos também aos interessados em jogar voleibol que a quadra estará disponível para a prática da modalidade, tanto masculino quanto feminino, todas as Sextas-feiras, das 17h30 às 19h30. Os interessados deverão procurar nesse horário o Técnico Lucas Amorim, que será o supervisor de todos os treinamentos realizados na Quadra de Esportes da Escola Municipal.

