Vereadores visitam Aterro Sanitário e cobram esclarecimentos do Executivo

A Câmara Municipal, representada pelos Vereadores Anderson Abreu e Vanderson Cardoso, acompanhados do Consultor Jurídico Edmilson Antonio Pattini Junior, estiveram na manhã desta terça-feira em visita ao Aterro Sanitário do Município e às instalações da antiga UPL (Usina de Processamento de Lixo). Ambos os locais encontram-se inoperantes, daí a necessidade de vistoria dos vereadores.

Na UPL, o que foi encontrado é uma situação precária deixada pela CTR, concessionária que tem a empresa REPRAN como uma das responsáveis pelo recolhimento e destinação dos resíduos sólidos do município. As montanhas de lixos amontoados sem nenhum tipo de separação tornou o local num “lixão a céu aberto”. A situação se agrava a cada dia mais, já que os resíduos coletados no município ainda estão sendo diariamente despejados no local.

Já no Aterro Sanitário, os vereadores puderam conversar com o Sr. Marcelo Bexiga, interventor do contrato com a CTR, concessionária responsável pela operação do local. Bexiga esclareceu aos vereadores que o executivo ainda está se inteirando da real situação dos resíduos sólidos e das condições do Aterro. Afirmou que foi estabelecido um prazo, de trinta dias, para uma análise minuciosa do contrato com a referida concessionária, aterro sanitário, licenças ambientais e entrega de um relatório.

Segundo o interventor, várias equipes da prefeitura estão trabalhando a fim de solucionar os problemas deixados pela concessionária, e que até o momento não houve uma quebra de contrato, mas sim uma intervenção para uma avaliação dos serviços prestados e análise das ações da empresa junto ao município.

Informou, ainda, que a concessionária está inadimplente com diversos fornecedores, prestadores de serviços e funcionários, somando um montante superior a R$600.000,00 (seiscentos mil reais).

Salientou que a Prefeitura está tomando todas as providências no sentido de iniciar o funcionamento do Aterro Sanitário, para, com isso, destinar o resíduo sólido do município para aquele local que é apropriado.

Os vereadores encaminharão um requerimento ao Executivo cobrando informações precisas relativas à destinação final dos resíduos sólidos que estão sendo recolhidos no município, bem como quais os prazos estabelecidos para que esta situação seja resolvida.

