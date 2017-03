Unidade Móvel Saúde Mulher do Sesc iniciou atendimentos em Chapadão do Sul

Em uma parceria firmada entre a Prefeitura através da Secretaria de Saúde, com o SESC, iniciaram na última segunda-feira, 20, os atendimentos da Unidade Móvel Saúde Mulher em Chapadão do Sul.

Alinhada com o Programa Nacional de Controle do Câncer de Mama e Colo do Útero do Governo Federal, a unidade realizará, gratuitamente, exames para prevenção dessas doenças, além de ações educativas.

O Sesc Saúde Mulher é uma unidade móvel especialmente construída para abrigar uma sala de mamografia e outra para as coletas do preventivo. Composta por equipamentos de última geração e uma equipe exclusivamente de mulheres, sendo uma enfermeira, duas técnicas em radiologia e uma educadora em saúde, a unidade realizará exames de mamografia, Papanicolau (preventivo) e ações educativas.

Os exames de mamografia serão realizados em mulheres assintomáticas de 50 a 69 anos sem necessidade de encaminhamento médico ou maiores de 35 com solicitação do médico e justificativa. Já o exame de Papanicolaou, será realizado em mulheres entre 25 e 64 em atividade sexual, também sem necessidade de encaminhamento médico.

O Sesc associou-se ao Hospital do Câncer de Barretos/SP, onde capacitou toda a equipe, adotando os elevados padrões técnicos na realização dos exames. Além disso, os exames de mamografias serão encaminhados para uma central de laudos remotos do Hospital de Câncer de Barretos, que analisará as imagens e emitirão os laudos.

As imagens serão salvas em um CD e devolvidas às pacientes juntamente com o laudo impresso. Para o Papanicolaou, o Sesc encaminhará as lâminas para laboratórios credenciados para análise, retornando às pacientes por meio de laudo impresso.

Capacidade operacional

A Unidade Sesc Saúde Mulher tem capacidade de realizar diariamente 32 exames Papanicolaou e 32 mamografias, totalizando uma média de 640 exames mensais.

Serviço

O horário de atendimento do Sesc Saúde Mulher será de segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h. Os agendamentos serão realizados em todas os ESF’s – Estratégia de Saúde da Família.

