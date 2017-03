Servidores Públicos Municipais dos Níveis I e II receberão Abono Salarial

O Prefeito João Carlos Krug encaminhou à Câmara Municipal, no início deste mês, um Projeto de Lei solicitando autorização para a concessão de um abono salarial de R$150,00 reais aos Servidores Públicos Municipais pertencentes aos níveis I e II.

O projeto foi prontamente aprovado pelos Vereadores e, na manhã de hoje (22), a Lei foi sancionada pelo prefeito em exercício, Dr. João Buzoli.

Este abono abrangerá as seguintes funções:

Assistente de serviços de saúde I;

Assistente de serviços Educacionais I;

Assistente de serviços Educacionais II;

Assistente de Serviços Organizacionais I;

Assistente de Ações Institucionais I;

Auxiliar de Serviços Operacionais.

A concessão do Abono pecuniário visa diminuir a desigualdade existente com os servidores municipais que abrangem a faixa de menores vencimentos e, com isso, os servidores municipais pertencentes as funções já especificadas terão um incentivo financeiro.

*Assecom PMCS

Comentários