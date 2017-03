Secretaria de Esporte disponibilizou o Curso “Formação de Jogadores Inteligentes de Futsal e Futebol” em Chapadão do Sul

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Cultura e Esporte disponibilizou o Curso “Formação de Jogadores Inteligentes de Futsal e Futebol” para que os seus professores se atualizassem e se aperfeiçoassem mais na área.

O curso aconteceu no último final de semana, dias 17 e 18 de Março, na UNIGRAN de Campo Grande.

O palestrante do curso foi o Técnico Felipe Sá, que é técnico das categorias de base do Santos F. C. e atual Campeão Paulista, Brasileiro e Campeão Mundial na Cat. Sub – 09.

Foi abordado no curso a captação de atletas; relação de pais e atletas; metodologia do treinamento; jogos situacionais; relação do técnico com preparador de goleiros; conceitos individuais de ataque e defesa; aula prática; modelo de jogos (ataque e defesa); goleiro linha; jogadas de bola parada; análise de desempenho e relação futsal e futebol.

O certificado foi de 12 horas, mas o conhecimento adquirido vai muito além, pois a bagagem trazida é maior do que o material didático passado, pois os ensinamentos na prática nos possibilita ampliar o conhecimento para melhorar a cada novo treino de nossos alunos das escolinhas de futsal e futebol.

O Secretário de Cultura e Esporte, Wander Viegas e os professores Alex Oliveira, Leocir Martins e Mariozan Graciano Jr, que participaram do curso, agradecem ao Presidente da Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul (FFSMS), Prof. Mauro Ferrari, ao Gestor da Federação, Sr. Everton e ao palestrante do curso, Prof. Felipe de Sá o apoio e o incentivo dado pela FFSMS.

*Assecom PMCS

