Profissionais da educação de Alcinópolis protestam contra a Reforma da Previdência

Mesmo a Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), decidir no último sábado (18) por fim à greve nas redes estadual e municipal de ensino, que teve início na quarta-feira (15), os profissionais da educação de Alcinópolis realizaram uma passeata em resposta à proposta da Reforma da Previdência pelo governo Temer.

A manifestação organizada pelo Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de Alcinópolis) aconteceu nesta segunda-feira (20), onde os participantes seguiram pelas ruas da cidade em forma de protesto até a Câmara Municipal. No local assistiram à Sessão com os vereadores em busca de apoio junto às esferas estadual e federal e também discutiram os próximos caminhos que a classe deverá trilhar.

Depois da manifestação, os profissionais retornam as atividades na nesta terça-feira (21), mas apesar do fim da greve, novos atos poderão ocorrer antes da votação da proposta. “Está luta não pertence somente aos educadores, mas sim a todos os cidadãos deste país”, disse o professor Antônio Carlos Piva Capelli, presidente do Simted.

Fonte: Nathalia Barbosa

