Prefeitura vai reativar pagamento de pedágio na Avenida Juracy Lucas

A Prefeitura Municipal de Cassilândia deverá reativar o pedágio na Avenida Juracy Lucas. Ele foi instalado pelo atual prefeito em sua última gestão e foi suspenso pelo juiz Silvio Prado, quando assumiu a prefeitura, porque não tinha controle eletrônico.

A administração vai se adequar para poder retirar a suspensão. Veículos com chapas de Cassilândia e cidades do Estado de Goiás próximas ao município ficarão isentos de pagamento. Quem residir em Cassilândia e não tenha transferido o seu veículo terá que pagar, o mesmo para o motorista goiano. Caso ele resida em Itajá mas seu veículo tem placa de Jatai, como exemplo, terá que pagar o pedágio.

A situação da Avenida é caótica devido ao excesso de caminhões que cruzam diariamente a cidade, vindo de Goiás, com destino a BR 158 ou a MS 306 e vice versa. esta quase impossível transitar em algumas partes da avenida, principalmente na divisa com o estado de GO, onde apresentam grande buracos, que obrigam carros pequenos até a entrar pela contra mão.

A cobrança do pedágio terá como destino, a manutenção da Avenida, que necessita de se fazer um novo asfalto em toda sua extensão.

