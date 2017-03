Prefeitura de Chapadão do Céu comemora 4 anos de voleibol com o Professor José Fiorani

Neste mês de marco, a Prefeitura de Chapadão do Céu comemora as conquistas das equipes de Voleibol, já se passaram 4 anos de muita dedicação e esforço e consequentemente as vitórias apareceram. A Prefeitura acredita e apoia o esporte!

Nesta ocasião também queremos parabenizar e agradecer o Professor de Voleibol, José Fiorani, que veio para o nosso município realizar este belo trabalho feito com os nossos alunos.

Professor José Fiorani fez uma bela declaração em mídia social:

“Quatro anos de Voleibol em Chapadão do Céu-GO. Obrigado Senhor por essa porta aberta!! Quero aqui agradecer ao senhor Prefeito Rogério Graxa, ao Secretário de esportes Jair David Freitas, a Secretária de educação Léa Rohrig Rigodanzo, a direção da Escola Dona Amélia Senhora Cleci Felipin, e ao Superintendente de Esportes Terrinha, por acreditarem no esporte para crianças, por nos dar apoio para todas essas conquistas, só temos a agradecer por tudo que foi feito durante esses 4 anos! Muitas foram as conquista, do anonimato ao Bi campeonato estadual, outras tantas conquistas obtivemos nesse período, tivemos a honra de colocar uma aluna a serviço dá seleção do Estado de Goiás, que é uma outra grande conquista. Quero dizer que estás conquistas todas só foram possíveis porque encontramos aqui pessoas que acreditam no esporte como agente socializador, no esporte como agente transformador, no esporte como formador de pessoas e caráter. Obrigado pela confiança, e por acreditarem no nosso trabalho. Obrigado aos amigos que sempre nos apoiam, obrigado também aos críticos que nos fazem crescer. Obrigado aos senhores Pais pela confiança que nos tem dado. Parabéns aos meus queridos alunos, que Deus abençoe cada um de vocês.”

*Assecom PMCC

