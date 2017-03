Governo de Goiás lança novo Banco do Povo

Nesta última terça-feira, 21 de março, o Governador Marconi Perillo, anunciou as novas medidas adotadas pelo Banco do Povo do Estado de Goiás.

Um dos mais importantes programas sociais e de desenvolvimento econômico de Goiás, o Banco do Povo foi reformulado e modernizado para ampliar as linhas de crédito e reduzir o tempo para concessão de empréstimos. O Banco do Povo estendeu o limite máximo para concessão de empréstimo de R$ 10 mil para R$ 15 mil. O tempo para a tomada do empréstimo também foi reduzido, de 35 para 15 ou 10 dias. O programa passa a contar, ainda, com novas linhas de crédito, por meio das modalidades Rural e Universitário.

O valor mínimo para empréstimo pelo Banco do Povo é de R$ 500, e máximo de R$ 15 mil, com prazo de pagamento de até 36 meses.

Superintendente executivo do Banco do Povo, Danilo Viana Rabelo afirmou que o programa, criado em 1999, primeiro ano da gestão de Marconi Perillo, inicia uma etapa de evolução permanente. “O objetivo é que o Banco do Povo se torne cada vez mais parceiro do micro e pequeno empreendedor, facilitando a vida dessas pessoas e contribuindo para o desenvolvimento econômico de Goiás”, disse.

Atualmente, o Banco do Povo atende 170 municípios, mas a meta é chegar em 246 até no ano de 2018.

“Devemos ser referência e estar entre os 3 estados mais inovadores do País”. Afirma o Governador.

Chapadão do Céu está entre os municípios beneficiados, e os pequenos e microempreendedores podem buscar essas linhas de créditos. Para maiores informações, procure a Secretaria de Indústria e Comércio, e tenha o apoio e direcionamento da nossa Prefeitura.

Assista o vídeo do evento:

Foto: Humberto Silva

Comentários