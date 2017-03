Fundação Chapadão recebeu visitas de pesquisadores de todo Brasil

Na manhã desta quarta-feira 22, a Fundação Chapadão recebeu a visita de diversos fitopatologista e pesquisadores do Brasil, que vieram conhecer os trabalhos realizados pela equipe da Fundação nas culturas de milho, soja e algodão, onde são analisados os trabalhos realizados, são aferidos por todos. Nestas reuniões são debatidos os tipos de pesquisas que estão sendo realizados e logo após reuniram se em uma sala.

O projeto é idealizado pela BASF, que reúne os principais pesquisadores do Brasil e realizam um Tour em todas as regiões produtores do Brasil e no final do ano, no mês de setembro, todos se reúnem em um estado e realizam o fechamento, com a realização da rodada do Innovation Day, para selecionar as melhores e mais relevantes ideias sobre inovação agrícola e viabilizar o desenvolvimento de projetos de pesquisas.

Segundo o diretor da Basf Zamboni, nestas visitas estão em debate o Controle químico e biológico de pragas e doenças, novos usos, manejo químico de Nematóides e plantas daninhas, temas que direcionarão os pesquisadores nas visitas a campo.

Os Fitopatologista e pesquisadores, foram recepcionados pelo diretor da Fundação Edson Borges, que através de um vídeo mostrou os trabalhos desenvolvidos pela a entidade e também os resultados e metas atingidas pela equipe de pesquisadores da Fundação Chapadão. Ouve também a troca de presentes entres Fundação e Pesquisadores.

Após a recepção no escritório da Fundação, os visitantes foram a campo para conhecerem todo o trabalho desenvolvido em Chapadão do Sul, nos diversos campos experimentais da Fundação.

