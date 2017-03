Secretaria de Saúde intensifica campanha de conscientização sobre DSTs. Casos aumentam em Chapadão do Sul

Os dados são preocupantes: O número de registros de DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis – tem aumentando em Chapadão do Sul. A incidência do HIV no Brasil é de 0,2/1000 habitantes, enquanto que em nosso município é de 0,5/1000.

A Secretaria de Sáude tem intensificado o trabalho de conscientização e sensibilização da população, promovendo ações efetivas nas salas de espera das unidades de saúde, escolas, durante reuniões nas unidades do CRAS e também em eventos com grande fluxo de pessoas, como a Tecnoagro, recentemente.

Também está sendo divulgado um amplo material com várias informações importantes. Veja abaixo:

