Resumo das falas dos vereadores durante a 6ª Sessão Ordinária do Paraíso das Aguas realizada neste dia 20

RESUMO DAS FALAS DOS VEREADORES DURANTE A 6ª SESSÃO ORDINÁRIA * O resumo das falas dos Vereadores é seguida pela ordem do uso da palavra na tribuna do Plenário de Deliberações. .

FIO DO POVO (PSB)

Durante seu discurso falou de sua viagem à Brasília (DF), na última semana e afirmou que com a deputada federal Tereza Cristina (PSB), conseguiu uma Emenda Parlamentar para a construção de dois poços artesianos e reivindicou por uma patrulha mecanizada no Assentamento Mateira e resolver a questão de falta d´água aos assentados.

O Edis também solicitou melhorias na continuação da Rua Germano Nogueira que dá acesso ao cemitério municipal, que com a passagem de veículos pesados alguns trechos ficaram quase que intransitáveis.

INDICAÇÃO

Solicitação de uma aquisição de um ônibus para atender os e a viabilidade técnica e econômica no sentido de construir um Posto de Saúde no Assentamento Mateira.

FIOTINHO (PR)

Fiotinho comentou os motivos da morosidade na conclusão da obra de pavimentação asfáltica da continuação da Rua Germano Nogueira, que liga ao Residencial Paraíso e Cemitério Municipal, que foi devido a necessidade da mudança no projeto, que dispõe de uma modificação futura quanto à criação de um lago no córrego que passa pelo residencial.

INDICAÇÃO

Solicitação de melhorias, reparos e manutenção em estradas vicinais na região do Projeto Alto Sucuriú (Incra), que dá acesso a Cotenec, ao salão de festas da comunidade do projeto.

Fiotinho solicitou o estudo técnico para a implantação de um parque aquático no município, uma vez que a cidade oferece grande potencial turistico e que pode fomentar o turismo. Que seja realizado um campeonato de pesca no município.

Reivindicou pela recuperação das vias urbanas da cidade e a limpeza geral dos terrenos baldios da cidade.

Propôs a implantação de plantão nas farmácias e que o tema seja debatido com a sociedade em uma audiência pública e com os empresários do ramo farmacêutico.

PROFº LEONARDO (PP)

Ao fazer uso da palavra, comentou sob a mobilização nacional contra a Reforma da Previdência, que também aconteceu em Paraíso das Águas, onde agradeceu a participação de todos que participaram.

INDICAÇÃO

EDSON DA OFICINA (PMDB) – 2º Secretário

INDICAÇÃO

Solicitação de manutenção nas estradas vicinais na região dos Cinco Conjuntos, construção de uma ponte no Córrego Servo que fica localizada na divisa dos municípios de Paraíso das Águas e Bela Alvorada e à Secretária de Obras do Estado de Mato Grosso do Sul, no sentido que seja recuperada as estradas estaduais MS 34 – A, 324 – B, que cortam o município de Paraíso das Águas.

O Edis solicitou ainda a pavimentação asfáltica das ruas do distrito de Bela Alvorada e a implantação de redutores de velocidade e sinalização na Rodovia BR 060, no distrito de Bela Alvorada, a fim de evitar qualquer tipo de acidente.

NEIFE VIDA (PR) – Líder do Prefeito

INDICAÇÃO

Solicitação junta ao deputado estadual Júnior Mochi (PMDB), que interceda junto à Secretaria Estadual de Obras e Agesul no sentido de recuperar e realizar a manutenção necessária na MS 316, que liga Paraíso das Águas a Costa Rica. O Edis solicitou que a indicação seja assinada pelos vereadores Fiotinho (PR) e Marquinhos do Pouso Alto (PMDB).

ROBERTO CARLOS (PSDB) – 1º Secretário

Roberto Carlos agradeceu ao chefe do executivo por atender aos professores que lecionam nos distritos, serem atendidos com uma ajuda de custo ou a opção de utilizar o transporte escolar.

Roberto Carlos parabenizou a todos pelo movimento contra a Reforma da Previdência, que pode ser um retrocesso no país. “É uma causa não só dos professores e sim de todos nós trabalhadores”, enfatizou.

INDICAÇÃO

Solicitação de melhorias, reparos e manutenção em estradas vicinais na região do Projeto Alto Sucuriú (Incra), que dá acesso a Cotenec, ao salão de festas da comunidade do projeto (autor do projeto, que foi solicitado que seja assinado pelos demais Vereadores da base do prefeito).

ANÍZIO ANDRADE (DEM) – Presidente

Anízio Andrade abriu seu discurso agradecendo a presença de todos, em especial aos alunos da escola estadual Vereador Kendi Nakai. Parabenizou o novo formato do Jornal da Rádio Comunitária FM Paraíso, que coloca o ouvinte no AR para realizar perguntas e que pede alguns esclarecimentos, neste sentido a população recebe informação verdadeira e fica esclarecida das dúvidas.

O Edis também comentou o problema que algumas famílias do Assentamento Mateira estão enfrentando com a falta d’ água, que acredita ele, que como o poço artesiano é administrado por uma Associação Comunitária, que está em débito com a Energisa que cortou o fornecimento de energia elétrica àqueles usuários do poço artesiano.

Anízio Andrade parabenizou a equipe da Saúde e de Infraestrutura do Município pela realização do Arrastão de Limpeza, que se iniciou nesta segunda-feira, dia 20 de março.

Fez comentário e falou da importância da aquisição do equipamento digitalizador de Raio-X, adquirido pela Prefeitura Municipal para atender a população paraisense, com qualidade, modernidade e eficiência.

INDICAÇÃO

Solicitação à Energisa que proceda a substiituição de postes de madeiras pelo de concreto na Rua Sebastiana Rodrigues do Nascimento e, nas ruas que ainda existir este antigo modelo de poste. Que esta substituição seja em medida de urgência para que não ocorra nenhum risco aos cidadãos.

O Edis solicitou ao chefe do executivo de Paraíso das Águas, que realize o estudo e viabilidade no sentido de contratar um historiador para que elabore um livro contando a história de Paraíso das Águas, que os exemplares sejam distribuídos nas repartições públicas e também nas escolas do Município.