Foi publicado na edição desta segunda-feira, 20, do Diário Oficial do Município, edital com a relação completa dos candidatos inscritos no Processo Seletivo que está sendo realizado pela Secretaria de Assistência Social.

Neste processo seletivo, a Secretaria de Assistência Social oferece 06 vagas para 05 cargos. A avaliação dos candidatos inscritos compreenderá duas etapas: Avaliação Curricular e Entrevista Pessoal.

Clique aqui para acessar o Diário Oficial com o edital.

