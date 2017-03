Tendo como justifica as fortes chuvas que cairão em Cassilândia e no Distrito do Indaiá do Sul o prefeito municipal decretou Situação de Emergência para que se proceda a contratação direta de pessoas física e jurídica para a execução da “Operação Tapa Buraco”.

O tempo de contrato para pessoa física é de 90 dias. A contratação de pessoa jurídica deverá ser precedida de cotação de preço, melhor qualidade e melhor preço.

* Cassilândia Noticias

