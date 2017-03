21 MAR

Prefeitura de Alto Taquari promove a 1ª Gincana da Mulher, neste domingo (26)

Por: Redação

A Prefeitura de Alto Taquari (MT) te convida para prestigiar a 1ª Gincana da Mulher! Uma competição entre as mulheres de nossa cidade, representando a Escola Municipal Profª Elzinha, o Colégio Master e o Centro de Educação Infantil Maria Auta. Será no dia 26 de março, próximo domingo.

Pela manhã, haverá um passeio ciclístico, aberto a todas as mulheres do município. Para participar, basta realizar a inscrição no Cras, até sexta-feira (24/03), 16h (horário limite). A saída será às 7h, no Centro de Convivência do Idoso (Cecoi).

Logo após, às 9h, uma prova de natação dá início às competições entre escolas. Depois, às 10h, uma prova de tênis encerra as atividades do período matutino. As partidas de tênis serão realizadas no Ginásio da Escola Municipal.

Provas da tarde



No Lago Municipal, às 14h, serão desenvolvidos divertidos jogos de vôlei de praia, com provas de caiaque sendo realizadas no mesmo horário, em paralelo. A diversão continua com provas surpresas com as mulheres estiverem no local prestigiado o evento e quiserem participar. Posteriormente, serão entregues inúmeros brindes e prêmios às mulheres.



Será um dia de muita diversão, repleto de brincadeiras, como a Ponte do Rio Que Cai, a Corrida do Saco, Corrida do Macarrão, Fusca Cheio, entre outras. A 1ª Gincana da Mulher termina com show com a cantora Mel Carvalho, no Lago Municipal, aberto para toda a comunidade.

A 1ª Gincana da Mulher é uma realização da Prefeitura de Alto Taquari, através do prefeito Lairto Sperandio e do vice-prefeito Fábio Garbúgio, com suporte de todo o secretariado.

Fonte: Assesoria de Comunicação / Eduardo Borges