Petrobrás eleva preço do gás de cozinha em 9,8%

O último reajuste realizado pela companhia ocorreu em 1º de setembro de 2015. A revisão dos preços não se aplica ao GLP destinado a uso industrial.

A estatal calcula que o preço do botijão P-13 para o consumidor final pode subir 3,1%, ou cerca de R$ 1,76 por botijão, se o aumento for integralmente repassado aos clientes e se mantidas as margens de distribuição e de revenda e as alíquotas de tributos.