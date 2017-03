Morgan apresentou novos híbridos e POWERCORE™ na Tecnoagro

Dias 15 e 16 março a Morgan Sementes e Biotecnologia esteve presente na XX Tecnoagro, no município de Chapadão do Sul (MS). No estande os agricultores receberam informações técnicas sobre o portfólio da marca para a cultura de milho e sobre tecnologias que podem aumentar a produtividade nas lavouras da região.

Os visitantes conheceram os lançamentos MG600 e MG744, ambos indicados para produção de grãos. O primeiro se destaca por seu alto potencial produtivo e estabilidade enquanto os segundo é responsivo tanto para lavouras de alto e quanto de médio investimento, expressando bem seu potencial produtivo nos dois sistemas.

Além dos lançamentos, os visitantes puderam observar parcelas demonstrativas com híbridos recém-lançados que já se estabeleceram na região como o MG580, que se destaca por sua produtividade, e o híbrido de dupla aptidão MG652, todos com tecnologia POWERCORE™. Materiais já consolidados entre os agricultores como o 30A37 também receberam espaço de destaque no estande.

POWECORE™ – Todos os produtos do portfólio da Morgan estão disponíveis com a tecnologia Powercore™ que age por meio de cinco genes estaqueados e proporciona aumento na produtividade das lavouras de milho de acordo com o nível tecnológico e condições climáticas.

Com três proteínas Bt distintas inseridas, Powercore™ proporciona múltiplos modos de ação que permitem controle de algumas das principais pragas do milho – como a Lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda), Broca-do-colmo (Diatraea saccharalis), Lagarta-da-espiga (Helicoverpa zea), Lagarta-elasmo (Elasmopalpus lignosellus), Lagarta-rosca (Agrotis ipsilon) e Lagarta-das-vagens (Spodptera eridania). A tecnologia também oferece tolerância aos herbicidas glufosinato e glifosato, o que permite flexibilização do manejo, otimizando maquinário e mão de obra de pulverização.

Sobre a Morgan – Criada em 2012, a Morgan Sementes e Biotecnologia é uma marca comercial da Dow AgroSciences Sementes e Biotecnologia. Com sede em Ribeirão Preto (SP), oferece soluções genéticas e biológicas inovadoras em sementes híbridas de milho com o objetivo de proporcionar grandes resultados produtivos para cada região agrícola brasileira. Com um posicionamento dinâmico e focado nas necessidades do agricultor, a Morgan se tornou em poucos anos uma das principais marcas de sementes de milho do mercado brasileiro.

Daniel Navarro – OPA Assessoria em Comunicação



