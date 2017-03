Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Tânia lamenta a paixão por Ricardo e Joana a conforta. Rômulo afirma que processará Vanderson. Juliana pilota a motocicleta que foi da mãe. Tânia visita Ricardo e comenta sobre o passeio de Juliana na motocicleta. Krica e Cleyton fazem compras para os filhos, e ele se desespera com as dívidas. Tânia e Ricardo saem de carro à procura de Juliana e Jabá. Luíza se irrita com a relação entre Lucas e Martinha. Tânia e Ricardo sofrem um acidente.

SOL NASCENTE

ROCK STORY

Lázaro se nega a ajudar Léo e o gerente do posto de gasolina chama a polícia. Gui diz a Lorena que cancelou o cartão de crédito roubado. Haroldo acaba cedendo às investidas de Marisa. Roberto recomenda que Nicolau faça os exames de controle. Daniel avisa a Gui que a situação de Júlia é complicada. Lorena repreende Alex por ter furtado o cartão de Gui. Eva fica surpresa quando Manu propõe que as duas dividam o apartamento. Gordo convida Eva para passar uns dias em sua casa. Romildo enfrenta Alex. Gui pede ajuda a Lorena para conseguir uma prova para tirar Júlia da cadeia. Haroldo fica estarrecido quando Marisa lhe conta que os dois passaram a noite juntos. Lorena pede uma arma para Romildo com a intenção de se defender de Alex.

A LEI DO AMOR

Pedro, Olavo, Ciro e o delegado pensam em procurar Valdir e Fininho para esclarecer todos os crimes de Magnólia. Magnólia é humilhada na prisão. Antônio cuida de Letícia. Mileide e Venturini preparam Robinson para discursar. Pedro tenta beijar Helô, mas ela impede. Bruno pede Jéssica em casamento. Pedro afirma a Laura que será apenas seu amigo. Augusto fica intrigado com o comportamento de Vitória na presença de Leonardo. Salete é ameaçada por seu envolvimento com Leonardo. Laura deixa a casa de Pedro com Stelinha. Vitória conta a Augusto que Leonardo é o pai de Caio. Hércules revela a Magnólia que armou contra Salete.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Tiago diz a Rubi que sente muito que seu acidente tenha adiado o encontro dos dois. Ela responde que só ia até o iate para dizer que jamais seria sua amante. Liliam vai até a casa de Genaro para dizer que não permitirá que volte a enganá-la e informa que vai dizer a seu filho, Luiz, quem é seu verdadeiro pai. O advogado comunica a Rubi que existe a probabilidade de que Caetano fique em liberdade. Rubi diz que ela e seu marido não concordam que Cristina se case com um taxista, por isso não querem que Caetano seja solto. Maribel oferece dinheiro a Cardoso pelo documento falsificado. Cardoso, por sua vez, tenta chantagear Belmiro, que diz que se tentar arruiná-lo, o levará com ele. Maribel grava a conversa onde Cardoso reconhece que ele e Belmiro falsificaram a assinatura de Alessandro para acusá-lo de fraude e conseguir uma grande quantia em dinheiro. Raul diz a David que Lorena rompeu seu compromisso com ele por causa de Paco e pede que o despeça de sua empresa. Rubi procura Alessandro e pergunta se ele voltaria para ela caso terminasse seu casamento com Heitor.

QUERIDA INIMIGA

Quando Hortência tem que procurar um novo lugar para viver, Jaime, Omar, Diana e Lorena lhe pedem que fique com eles na casa de Zulema. Ela aceita o convite. Eles ainda pedem a Hortência que seja assessora no negócio novo que irão abrir. Omar decide viver com Greta e comunica isso a seus filhos. Eles reprovam a atitude do pai e se sentem traídos. Juliano diz que já não o reconhece como pai. Omar deixa a casa. Durante um jogo de cartas, Greta diz a Paula e Maria quem é o homem pelo qual ela se apaixonou. Elas não concordam com a atitude de Greta e desfazem sua amizade. Patty e Vasco começam a sair juntos. Diana os vê aos beijos e diz a Patty que os deseja o melhor. Juliano e Diana comunicam Lorena que querem desconectar os aparelhos que mantém Zulema viva. Ela se opõe violentamente, pois tem fé que ela se recuperará. Depois de um tempo fora da cidade, Valéria volta e visita Alonso. Ele a conta todo o ocorrido. Alonso visita Noemi para pedir lhe trabalho. Ela o dá uma vaga de imediato. Lorena se gradua com honras, por ter a melhor nota de sua turma. Entrevistam Lorena na televisão. Ao vê-la na tela, Sara a chama de maldita e diz que a odeia com todo o seu ser.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Na fazenda “Almonte”, todos partem para a feira. Dominga, na cozinha, se surpreende pela chegada de Macário, que foi deportado dos Estados Unidos. Dominga lhe explica que o dono da fazenda agora é Alessandro. Então, Macário devia pedir um emprego se desejar seguir por ali. Na feira do povoado, Alessandro, Montserrat, Maria, Adolfo e Demétrio encontram Antonio, Renato e Angélica. Todos vão para uma rinha de galos. Montserrat se zanga e pede a Alessandro para irem embora. Um homem enviado por Loreto e Joventino tenta assassinar Alessandro, mas Antonio desarma o homem e começam uma briga. Angélica desmaia e todos a levam para a caminhonete. Loreto se zanga porque Joventino não cumpriu suas ordens. Joaquim chega à fazenda “Almonte” preocupado com sua filha. Ele agradece a Alessandro e Demétrio por terem cuidado dela, mas menospreza Antonio. Macário pede trabalho a Alessandro, que aceita que ele trabalhe na fazenda. Renato insiste a José Luis que busquem Montserrat. Loreto propõe a Alessandro que cuide de sua segurança, mas Alessandro se nega e Antonio comenta que ele pode treinar alguns peões para cuidar da segurança de toda a fazenda. Loreto se zanga e se retira. Alessandro pergunta a Antonio se ele conheceu José Luis, mas Montserrat chega e os interrompe, dizendo que ama Alessandro. Loreto pede a Joventino que assalte a fazenda com seus homens para que Alessandro suplique por proteção. Amélia, em sua fazenda, diz a sua filha que se ela não melhorar logo, a levará a uma consulta na capital. Demétrio e Montserrat visitam Angélica, que pede a Montserrat que José Luis a visite e, como amigas, avisa que lutará pelo amor de José Luis. Montserrat se preocupa.

CARINHA DE ANJO

Cecília fica triste ao escutar que Verônica acha Gustavo um homem atraente. Fabiana aconselha a noviça a pensar em talvez não desistir do pai de Dulce Maria. Zé Felipe diz para Emílio que prefere ser super-herói do que cantor e por isso vai desafinar para que todos desistam da ideia da dupla. Madre Superiora chega na casa de Diana com as freiras. Nicole conta para Dulce Maria que a agência gostou do perfil dela para gravar um comercial de TV ao lado dela. Dulce fica empolgada com a possibilidade de aparecer na televisão para que Frida e Bárbara parem de lhe provocar no colégio. Todos assistem a apresentação do coral das freiras na TV. Emílio e Zé Felipe arrumam a casa como surpresa para evitar de levar bronca de Diana.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel encontra a família reunida no cemitério e Meliha insiste para que ele conte a verdade a todos. Tevfik cai numa armadilha, entregando a filha de Ramiz para Kenan. Ali consegue fugir com Azad, mas ela acaba se entregando. Oito, o neto de Ramiz, consegue se vingar do avô.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Pedrinho acorda Miguel pela noite para avisar que Isaura conversa com Álvaro e que ela deseja contar a verdade para o rapaz. Miguel vai até Isaura e diz que está muito tarde para os dois conversarem. Álvaro vai embora. Leôncio manda Martinho viajar atrás de Isaura. Dr. Paulo diz que a situação de Rosa é complicada. Henrique mostra à Malvina o dinheiro que conseguiu com a venda do diamante. Miguel briga com Isaura e ela diz que está apaixonada por Álvaro. Perpétua quer conhecer Isaura e seu pai. Diogo quer se casar com Helena. Helena pede para que Gabriel aceite que eles são irmãos. Leôncio se diverte com as meninas do bordel, mas pouco depois desconfia que uma delas tenha roubado as joias de sua mãe. Isaura observa as joias de sua madrinha dadas a ela pelo comendador Almeida. Belchior avisa Violeta que Leôncio prendeu suas meninas. Violeta leva o Sargento para a fazenda. Rosa continua a delirar. Gioconda avisa Diogo que o coronel Sebastião quer que ele vá até sua casa para examinar Rosa. Diogo diz que irá aproveitar a ocasião para pedir a mão de Helena em casamento. Branca e Geraldo avistam Isaura de longe.

O RICO E LAZARO

Evil-Merodaque diz que fará algo para impedir a morte de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Joaquim despista Fassur e conversa com Joana sobre Jeremias. Daniel pede uma chance para falar com o rei. Evil pede ajuda à rainha. Joaquim fala sobre o encontro com Joana para Neusta. A rainha diz que a moça não é mulher para o filho. Uriel reclama da seca e Asher tenta acalmar seu pai. Daniel encontra com o rei e pede uma noite para decifrar seu sonho. Nabucodonosor se queixa de Evil-Merodaque com a rainha. Daniel diz confiar em Deus. Amitis comunica aos filhos sobre a decisão do rei de poupar os nobres por mais uma noite. Hurzabum pede para a mãe parar de beber. Nabucodonosor recebe uma mensagem de Eliaquim se recusando a pagar os impostos. Sammu-Ramat diz desejar riqueza e poder. Nabucodonosor diz estar impressionado com a fé que Daniel tem em seu Deus. No entanto, o rei avisa que matará o hebreu caso ele não decifre seu sonho. Joana se abre com Ilana e diz gostar de Asher, mas a moça lamenta a falta de fé do rapaz. Daniel pede ajuda a Deus para decifrar o sonho do rei. Logo em seguida ele pede para ser levado até o soberano da Babilônia. Ele começa a descrever o sonho do monarca, que fica impressionado. Daniel então decifra o sonho do rei. Nabucodonosor, impactado e emocionado, nomeia Daniel como chefe de todos os governadores da Babilônia. Em Jerusalém, Aicão alerta Eliaquim para fúria de Nabucodonosor. Zelfa reclama das atitudes pagãs de Elga. Fassur encontra Chaim e diz que Zac está andando com más companhias. O garoto enfrenta o sacerdote. Dana e Rebeca cantam uma música hebraica. Chaim proíbe Zac de andar com Joana. Ravina entrega provisões a Baruque. Evil e Kassaia agradecem a Daniel. Nitócris esnoba Nabonido. Daniel diz que sua responsabilidade aumentou. Nabucodonosor avisa que Eliaquim pagará caro por sua atitude. Baruque conta para Jeremias sobre a atitude do rei de Judá. Asher conversa com Joana e eles acabam se beijando.

