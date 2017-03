Camionete colide com motociclista no Bairro Ramez Tebet em Costa Rica

No começo da manhã desta terça-feira (21), um acidente de trânsito envolvendo carro e motocicleta aconteceu na Avenida Irene Souza, no bairro Ramez Tebet, em Costa Rica. A Redação do MS Todo Dia esteve no local momentos depois do ocorrido e conseguiu todos os detalhes da ocorrência.

De acordo com o proprietário do veículo GM S10, Maurício Marian, ele estava trafegando pela Avenida Irene Souza, quando a motocicleta Modelo Broz, de cor vermelha, com placa de Costa Rica, seguia pela Rua Ana Martins, e como não respeitou a placa de “Pare”, acabou colidindo com a caminhonete.

O condutor da S10, com placa de Figueirão, disse que estava em baixa velocidade e só percebeu quando o motocicleta invadiu a avenida, batendo na lateral do seu veículo. Testemunhas informaram que a motocicleta estava em alta velocidade. A S10 teve o para-choque direito quebrado, além da lanterna direita.

Já o motociclista, conhecido como “Lagoa do Bar”, teve uma lesão na perna, possivelmente com lesão grave em decorrência da batida.

A operação contou com o apoio das guarnições do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, por meio do Soldado Furtado.

Fonte: MS TODO DIA

