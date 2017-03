Vice Prefeita de Alcinópolis se reúne com Deputadas e Primeira Dama de MS

Na sexta feira (17), a vice prefeita de Alcinópolis, Adriele Bocalan, participou do “Café com Elas”, a convite da Deputada Tereza Cristina (PSB).

O evento aconteceu em um Hotel na avenida Afonso pena, em Campo Grande, e foram discutidas as conquistas de mais espaço para as mulheres na política e o poder que as mesmas ocupam atualmente.

Diversas mulheres do PSB (Partido Socialista Brasileiro) e do segmentos da sociedade sul mato-grossense contribuíram com o encontro. Além disso, a primeira Dama do estado, Fátima Alves estava presente e pode engrandecer com sua participação.

Legenda: Reunião de diversas mulheres no evento “Café com Elas”, em Campo Grande.

Essa ação promovida pela Deputada Federal Tereza Cristina teve como foco um debate extremamente enriquecedor que fez as participantes refletir sobre o cenário político brasileiro da atualidade, tendo como foco a seriedade, honestidade e persistência das mulheres na política, empresas e em todos os espaços.

A participação da Vice Prefeita Adriele Bocalan em eventos deste porte mostra a importância do município de Alcinópolis no estado e o tanto que a gestão atual está fazendo por mais melhorias à cidade.

E para acrescentar, também na sexta-feira, a Vice Prefeita, acompanhada do prefeito Dalmy, foi contemplada pela Deputada Estadual Mara Caseiro (PSDB) com uma emenda no valor de $ 60 mil reais, a qual será destinada à secretaria Municipal de Assistência Social de Alcinópolis.

Legenda: Vice Prefeita Adriele Bocalan e Deputada Estadual Mara Caseiro

Com essa emenda, fica registrado que esse é o terceiro ano consecutivo que a Deputada Mara atende Alcinópolis, cumprindo assim seu compromisso com o povo do município.

Fonte: MS Todo Dia

