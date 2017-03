Prefeitura faz manutenção nas Estradas Rurais de Chapadão do Sul

Sabendo da importância de boas estradas para o produtor rural escoar sua produção e para que os moradores rurais tenham melhor acesso a cidade, o Prefeito João Carlos, em parceria com a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos (SESOP), iniciou a recuperação das estradas do interior.

Na sexta – feira, (20), os trabalhadores começaram as manutenções pela região da Boa Vista, em seguida seguirão para Pedra Branca e Aroeira.

São muitos trechos que necessitam reparos, pois a grande quantidade de Chuvas tem piorado as condições das estradas rurais e também atrapalhado os reparos, disse o Secretário de Obras, Ivanor Zorzo, que garantiu a análise das condições de todas as estradas do interior para que seja estabelecida a prioridade de manutenção, e a medida que as chuvas diminuam, disse concluirão manutenção em todas as estradas rurais.

*Assecom PMCS

