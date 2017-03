Prefeitura de Chapadão do Sul convida a todos para prestigiarem a encenação da Paixão de Cristo.

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Cultura e Esporte pelo Projeto Música e Arte, comandado pelo Professor Martin Palomares, e do grupo de Jovens da Cidade de Chapadão do Sul convida a todos para prestigiar o teatro da “Paixão, Morte e Ressureição de Cristo” que acontecerá no próximo dia 14 de Abril às 19:00H, na praça de eventos.

Esta encenação acontece há mais de 14 anos na cidade, e tem o propósito de contar um pouco da História de Jesus enquanto Homem. A Bíblia nos fala que Jesus foi traído, acusado e preso injustamente, crucificado e então os planos de Deus se concluíram após três dias através da ressureição de Jesus, para que através de sua morte os nosso pecados viessem a ser perdoados.

Secretaria de Cultura e Esporte convidamos a população para se fazer presente na praça de eventos para a prestigiar o teatro, que também será apresentado nas comunidades das fazendas com a parceria da Secretaria Municipal de Educação.

*Assecom PMCS

