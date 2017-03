Prefeitura de Chapadão do Céu realiza reunião com Microempreendedores para planejar a Feira do Céu

Na última sexta-feira,17 de março, a Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Indústria Comércio, realizou a reunião de planejamento da Feira do Céu, a qual compareceram mais de 30 microempreendedores do nosso município para definir sobre esse evento, que tem como objetivo fomentar um ambiente favorável para geração de novos negócios e fortalecer os pequenos empresários da de Chapadão do Céu.

Durante o evento, também foi feita a eleição da Primeira Associação dos Feirantes e Microempreendedores de Chapadão do Céu!

Em breve será divulgado mais informações sobre a Feira do Céu

Para maiores informações, entrar em contato com a Secretaria de Indústria e Comércio.

