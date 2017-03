Prefeitura de Chapadão do Céu convida artesãos da cidade para participarem do Programa do Artesanto Goiano

Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Juventude selou uma parceria com o Governo de Goiás para o desenvolvimento do Turismo e Cultura do município, e está dentro do Programa do Artesanto Goiano, que visa a arte como fonte de trabalho e renda.

O Coordenador do Programa estará a disposição dos artesãos nesta sexta-feira, dia 25 de março, a partir das 14:00h, no Centro de atendimento ao turista (CAT), localizado na Praça Filogonio Garcia de Freitas, ao lado da Biblioteca Municipal.

Além do cadastramento estadual, os artesãos terão a oportunidade de fazerem a Carteira Nacional do Programa do Artesanato Brasileiro.

Não perca esta oportunidade!

*Assecom PMCC

