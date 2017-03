Prefeitura de Chapadão do Céu adquire moto Biz para a Secretaria de Educação

Nesta segunda-feira, dia 20 de março, o Prefeito Rogério Graxa e o vereador Paulinho fizeram a entrega de uma moto Honda Biz para a Secretaria da Educação.

A moto, que foi adquirida com recursos próprios da Prefeitura de Chapadão do Céu, irá auxiliar na locomoção do Técnico de Informática para atender as escolas e creches.

“Esta é mais uma aquisição da consequência de uma boa administração dos recursos públicos. Com esta moto, o técnico de informática terá mais agilidade em atender todas as escolas e creches municipais”. Enfatiza o Prefeito Graxa.

*Assecom PMCC

