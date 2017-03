Prefeito, secretários e vereadores prestigiam Culto Ecumênico que marca o início da safra 2017/2018 da Odebrecht Agroindustrial

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa acompanhado dos secretários Municipais Adriana Tobal (Saúde); Keyler Simey Garcia Barbosa (Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura); Professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral (Educação); Renato Barbosa de Melo (Transportes, Urbanização e Obras Públicas); Ailton Martins Amorim (Agricultura e Desenvolvimento) e da assistente Social do município Luana Oliveira, participou na manhã desta sexta-feira, 17 de março de 2017, do Culto Ecumênico que marcou o início da safra 2017/2018 da Odebrecht Agroindustrial – unidade Costa Rica – MS.

Todos os anos a usina realiza um momento religioso e de fé para pedir bênçãos à nova safra, para que todo o trabalho possa transcorrer de forma produtiva e com pleno sucesso, bem como as orações se estenderem a todas as pessoas que estarão diretamente ligadas à safra, para que todos possam exercer suas atividades com segurança e sem acidentes.

Em seu pronunciamento o prefeito agradeceu o convite, parabenizou a inciativa da empresa e destacou que a “Odebrecht gera a maioria dos empregos na cidade, movimenta a economia, e é uma das mais importantes empresas do Brasil neste segmento”.

No decorrer do culto pôde-se observar a fé e pedidos de bênçãos de todos os presentes, no momento de reflexão. “Este sentimento de religiosidade por parte da diretoria é importante para que a safra transcorra de maneira tranquila”, enfatizou o prefeito.

A celebração também contou com a presença do presidente da Câmara de Costa Rica Lucas Lazáro Gerolomo, da segunda-secretária da Casa Rosângela Paes Marçal, do líder do prefeito Claudomiro Martins Rosa (Cocó) e dos vereadores Antônio Divino Félix, Artur Baird e Ronivaldo Garcia Cota.