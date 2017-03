Nova escola do distrito de Pouso Alto será inaugurada neste sábado

A Prefeitura de Paraíso das Águas confirmou nesta segunda-feira(20), a inauguração da nova escola municipal do distrito de Pouso Alto. Uma importante obra que garante maior qualidade na educação de Paraíso das Águas. A escola já está funcionando desde o início do ano letivo, mas somente agora será inaugurada oficialmente.

A escola Municipal Juscelino Ferreira Guimarães, foi construída em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

É oferecido da creche ao 9º ano do ensino fundamental e do 1º ao 3º do ensino médio e Ensino de Jovens e Adultos – EJA da 1ª a 4ª fase do ensino fundamental e EJA médio, no período noturno em parceria com a escola estadual vereador Kendi Nakai de Paraíso das Águas.

Está programada a cerimônia de inauguração da obra, para este sábado, dia 25 de março, às 09h30, nas dependências da própria escola, no distrito de Pouso Alto, com a presença de autoridades municipais.

Salas amplas, com lousas novas, sala de tecnologia com computadores conectados à internet, parque infantil e um amplo espaço para os alunos merendarem, tudo isto, muda a realidade dos alunos, professores e demais funcionários daquela instituição, que antes eram acomodados em um espaço precário e muito limitado.

Os banheiros por exemplo, eram precários, haviam somente dois mictórios, um masculino e outro feminino e ficavam bem próximo à cozinha onde eram preparadas as merendas [um descaso com os alunos e professores]. O forro de madeira era mofado e corria o risco de cair sob os alunos. A sala de tecnologia com computadores ultrapassados e com espaço limitado. Esta realidade mudou!

“Nosso espaço ficou amplo, uma escola moderna, com as repartições que precisamos para oferecer maior qualidade e segurança no ensino”, enfatizou o diretor da escola professor João Donizete Corsini.

Para o prefeito municipal Ivan da Cruz Pereira, o Xixi (PMDB), sem sua influência junto aos parlamentares das esferas estadual e federal e o apoio da Câmara Municipal, jamais uma obra tão significante, seria destinada à um Município com pouco mais de 5 mil habitantes. Além desta escola que será inaugurada, uma outra no distrito de Bela Alvorada está sendo construída e uma na sede do Município já está funcionando desde 2016. As obras juntas ultrapassam R$ 6,5 milhões.

“Somos gratos à nossa equipe de governo, aos vereadores de nossa base pelo apoio, aos nossos deputados estaduais, federais, senadores, governador e presidente, pela contribuição nesta importante obra. Sem esta parceria não seria possível conquistarmos esta obra, que beneficia centenas de alunos, pais e professores, ou seja, à nossa educação de qualidade sendo ampliada”, agradeceu o prefeito.

Brito News

