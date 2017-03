Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Excelente estado mental. Ótima intuição e bastante gosto para as coisas novas. Momento oportuno para importações, exportações, viagens ao exterior, conhecimento com estrangeiros, passeios, publicidade e diversões de um modo em geral. Não tenha medo e encare tudo de frente.

TOURO – Com prudência você chegará onde deseja. Dia propício no plano profissional. Também favorável para jogos, loteria e sorteios. No trabalho, devido a um aspecto do planeta Júpiter, poderá surpreender-se com uma possível gratificação em dinheiro.

GÊMEOS – Êxito nos trabalhos que necessitam muita perícia, nos negócios iniciados anteriormente e na vida pública de um modo geral. Ótimo para decorar o lar e para renovar o ambiente de trabalho. As coisas podem escapar ao seu controle.

CÂNCER – Dia neutro no qual deverá esforçar-se para conseguir o que pretende. Adote uma posição de prevenção, evitando compromissos além dos que possa cumprir. O dia poderá ser muito divertido para você; devido ao seu espírito mais aberto e franco.

LEÃO – Pense no seu êxito e não dê importância a boatos e impressões negativas. Atravessa um bom período material do ano. Você poderá progredir muito, mas, através do seu próprio esforço. Pessoas expansivas poderá trazer alegria para você.

VIRGEM – As primeiras horas deste dia poderão ser propícias para o trabalho e as suas iniciativas de um modo geral. Ótimo prenúncio para amor e para a família. Nunca desista de procurar aquilo que você deseja.

LIBRA – Muita coisa melhorará consideravelmente no que diz respeito às finanças. Contudo, não se descuide da saúde e evite a precipitação nos negócios. Vênus em bom aspecto revela um período de muita harmonia no lar.

ESCORPIÃO – Novas descobertas podem trazer momentos de maior entrosamento afetivo com seu par nesta noite. Aproveite suas oportunidades para arquitetar novos planos. Esteja atento para uma novidade ou uma visita.

SAGITÁRIO – Tudo indica que você terá que tomar alguma cautela na parte profissional. Devido ao bom aspecto de Mercúrio em seu horóscopo hoje, poderá progredir bastante, profissional e socialmente. Lucrará no comércio de livros e material de ensino, de um modo geral. Êxito romântico e paz familiar.

CAPRICÓRNIO – Não confie em pessoas estranhas e nas novas amizades que fizer. Por outro lado, conseguirá realizar boa parte de seus anseios e de desejos, relacionados com a profissão. Êxito no contato com o sexo oposto.

AQUÁRIO – Colegas de trabalho poderão livrá-lo de embaraços financeiros neste dia, principalmente se forem do sexo oposto. Evite exagerar nas palavras. Dê mais atenção à sua família. A sua saúde pode estar mais frágil. Oportunidades de grandes momentos no amor.

PEIXES – Talvez não consiga hoje investir nas suas ideias e nem da liberdade que precisa para realizar o que pretende. Mas é provável que, se meditar sobre a opinião dos outros, terá recompensa num futuro próximo. Boa influência para o romance e o casamento.

