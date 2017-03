Grávida, mulher é encontrada morta em estrada de Coxim

Cristiane Silva Gonçalves, de 37 anos, foi encontrada morta por volta de 00h30, desta segunda-feira (20), pela Polícia Militar (PM) na rua Estrada Velha, no bairro Nova Coxim, em Coxim.

Uma testemunha passava de motocicleta pelo local e viu a vítima caída na beira da rua, assustada ela acionou a PM que foi até o local e constatou que Cristiane estava em óbito.

A vítima vestia com um short e uma blusa, e não estava com as roupas íntimas, além disso, apresentava lesões na região do pescoço, lábio superior e afundamento de crânio. Peritos do Núcleo Regional de Perícias de Coxim, verificaram também que Cristiane estava com o short entre aberto.

Apesar de a vítima aparentar estar gestante, os peritos encontraram no interior de sua bolsa, uma cartela contendo anticoncepcional.

Uma equipe de investigadores da Polícia Civil, juntamente com a delegada da Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM) Sandra Regina Simão de Brito que é responsável pelo caso, estiveram no local colhendo informações. A polícia acredita que após ser agredida, a vítima foi desovada no local.

A polícia trabalha com duas linhas de investigação, a primeira é que Cristiane pode ter sido vítima de feminicídio, quando o autor comete homicídio simplesmente porque a vítima é mulher ou também por outros motivos, o que qualifica o autor no homicídio doloso, quando há intenção de matar.

Na última quinta-feira (16), a PM foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica onde Cristiane estaria envolvida junto com seu convivente, no município de Sonora.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Coxim, para ser analisado através de um exame necroscópico.

*Foto Edição de Noticias – Texto Coxim Agora

