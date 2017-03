Faleceu na manhã desta segunda-feira, 20 de março, Joaquim Alves da Silva Sobrinho, de família pioneira de Chapadão do Sul.

Membro de família numerosa, Joaquim era cunhado de Ivo Albrescht, produtor rural, do Mário do Táxi, irmão da Professora aposentada do Estado de MS, D. Vani.

Joaquim sofreu um a AVC e problemas respiratórios em agosto do ano passado. Ele foi tratado em Campo Grande e estava em recuperação. Neste domingo, (19) passou mal foi internado no Hospital Municipal de Chapadão do Sul, mas não resistiu às complicações e faleceu.

O seu corpo será velado e sepultado as 18 horas em Chapadão do Sul.

