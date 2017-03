Escola Municipal Érico Veríssimo faz reunião com mestres, pais e alunos

Na tarde deste sábado, 18, a Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, através da Secretaria Municipal de Educação junto com a Escola Municipal Érico Veríssimo realizou uma reunião onde esteva aproximadamente 500 pessoas entre pais, alunos e autoridades.

A reunião, que teve início às 13H e contou com a presença da Diretora da Escola, Elenir Pereira Matos, do Prefeito em exercício, João Buzoli, do Secretário de Educação, Guerino Perius e sua Adjunta, Maria Otilia Balbino, e demais autoridades locais.

A Pastora Rosângela iniciou o evento com uma oração e também falou da importância de ter uma boa relação entre família e escola.

A Secretaria de Cultura e Esporte esteve presente através do Projeto Música e Arte com o Coral, Coordenado pelo Professor Martin Palomares, que no momento estava sob a responsabilidade da Estagiária Ariana Portz. A apresentação foi um espetáculo à parte que todos os presentes puderam apreciar.

Que tenhamos sempre o foco em formar nossos alunos da melhor forma possível, para trabalharmos unidos em prol de uma escola cada vez melhor, afirmou Guerino, que ressaltou a importância de a escola ter sua autonomia e suas individualidades respeitadas através dos alunos e pais.

A prefeitura está a par de tudo o que acontece nas escolas e nunca deixará de atender as demandas escolares, finalizou João Buzoli.

*Assecom PMCS

