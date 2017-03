Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Joana diz a Tânia que se mudará para o hostel. Rômulo e Renato brigam pelo amor de Nanda. Juliana lamenta a briga com Ricardo, mas afirma a Jabá que pilotará a motocicleta que foi da mãe. Ricardo sente uma forte dor de cabeça e Joana o socorre. Júlia e Arthur decidem ser apenas amigos. Renato e Nanda se reconciliam. Bárbara chega ao hospital em que Joana está com Ricardo. Arthur tenta reatar o namoro com Belinha. Vanderson propõe uma nova luta com Rômulo. Joana comenta com Tânia que desconfia de que Ricardo esconde um segredo.

SOL NASCENTE

ROCK STORY

Alex conta a Lorena que seu novo nome é Evandro Norris. Haroldo avisa a Gilda que demitirá Elias por sua causa. Haroldo comenta com Marisa que teve uma briga séria com Gilda, e a jovem pensa em seduzir o patrão. Alex e Lorena ficam juntos. Alex conta a William e Romildo que pegou o cartão de crédito de Gui e manda os comparsas fazerem compras para ele. Diana pede a Júlia que convença Gui a participar da turnê da 4.4, sem dizer que acompanhará o ex-marido. Amanda confessa a Edith e Nelson que não é filha do sambista. Manu se nega a ajudar Léo. Gui diz a Yasmin que não atrapalhará seu namoro com Zac. Eva se surpreende ao chegar em sua casa com Gordo e ver que Manu está dando uma festa. Gui conta a Lorena que seu cartão de crédito sumiu. Léo faz uma baderna em um posto de gasolina e um frentista ameaça chamar a polícia.

A LEI DO AMOR

Magnólia é levada para o presídio. Tião é libertado. Helô diz que não perdoará Pedro. Luciane termina seu casamento com Hércules. Gustavo acredita que Leonardo esteja armando para Salete. Mileide afirma a Venturini que não prejudicará Salete. Leonardo beija Salete com a intenção de ser fotografado com a prefeita. Tião revela a Magnólia que seu casamento foi uma farsa. Tiago e Marina apoiam um ao outro. Tião devolve a Ciro as provas que conseguiu contra Magnólia. Ruty Raquel ajuda Misael a cuidar de Ritinha. Vitória reconhece Leonardo. Ciro entrega as confissões de Magnólia à polícia.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Alessandro diz a Rosário que teria sido melhor não ter procurado Rubi e conta o que aconteceu. Alessandro confessa a Maribel que ao pensar que Rubi poderia morrer percebeu que continua apaixonado por ela. Sônia ouve a conversa e vai embora chorando. Sônia termina seu relacionamento com Alessandro. Heitor vai até o hospital, fica furioso ao encontrar Alessandro e agride o ex-amigo. Marco tenta fazer Alessandro entender que não deve se aproximar de Rubi, pois é uma mulher casada. Alessandro diz que ficará até que ela reaja. Tiago abusa sexualmente de Sônia e depois, cínico, diz que agora sim dá por encerrada a relação dos dois. Rubi reage, mas diante de Heitor, finge não se lembrar de nada. Alessandro presencia tudo e percebe que Rubi continua sendo mentirosa e calculista. Rubi diz a Alessandro que não vai se arriscar a perder tudo. Tiago visita Rubi e a presenteia com uma jóia.

QUERIDA INIMIGA

Ernesto pede a Lorena que o ajude em seu programa. Ela aceita. Eles trabalham juntos para fazerem um suflê e começam a discutir sobre a forma de fazê-lo. O programa é um grande sucesso e oferecem a Lorena o cargo de co-apresentadora. Ela pede um tempo para pensar. Jaime fala com Juliano e tenta convence-lo a deixar de beber e a voltar para a casa de Zulema. Juliano continua bebendo e Omar ameaça colocá-lo em um centro de reabilitação. Depois dessa ameaça, Juliano decide parar de beber. Fafy convida Sara para a sua casa, ela conta uma história triste e o convence a levá-la na viagem com ele. Omar vai ver Greta para pedir que volte para ele. Ela responde que só voltaria se dessa vez não fosse como amante. Hortência vende a casa e paga a seus credores. Ela decide ficar em um hotel enquanto encontra um apartamento, mas se dá conta que está só de agora em diante. Lorena diz a Miguel que aceita o posto de co-apresentadora do programa de cozinha. Ernesto gosta muito da notícia. Lorena insiste que Juliano a acompanhe e peça desculpas a Rose. Ele vai e pede desculpas a Rose e Maria. Rose e Juliano se reconciliam. Lorena diz a Omar que Hortência tem que deixar sua casa esse dia e pede permissão para que ela vá viver com eles. Diana se opõe a ideia e Omar tem que negar o pedido. Quando Hortência está a ponto de deixar sua casa, desce pelas escadas e encontra Omar, que pede que ela vá viver com eles. Hortência o abraça.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Alessandro está na casa do capataz para lhe oferecer seu apoio incondicional e adverti-lo a ter cuidado com a filha de Joaquim. José Luis pergunta se desconfia dele. Alessandro diz que apenas deseja avisá-lo. Montserrat, na cozinha, interroga Dominga sobre a amizade de Alessandro com Maria. Montserrat pergunta se ela conhece Rosário. Dominga responde que não conhecia Rosário e que Maria sempre foi de confiança de seu patrão. Maria beija Alessandro na bochecha, em agradecimento e Montserrat se zanga. José Luis ameaça Joventino para que não se meta com ele. Adolfo fala para Maria que Alessandro comprou sua esposa e casou-se sem amor. Angélica apresenta Virginia a Demétrio. Graciela propõe a Demétrio que conquiste Angélica, pois ela está doente e morreria logo, assim ele se transformaria em seu herdeiro e ficaria livre de casar-se com Josefina. Montserrat e Graciela discutem pelas mentiras de ambas. Graciela pede a Alessandro que coloque Joventino em seu lugar, pois ele está a chantegeando com o caso de Benjamin. Alessandro pede a Demétrio que fique para pegarem José Luis. Montserrat comenta com Alessandro que está se apaixonando por ele. Padre Anselmo, em sua casa, repreende Rosário por estar querendo buscar trabalho em outra fazenda, ao invés de esclarecer a verdade com seu filho, Alessandro. Renato pede a José Luis que se distraiam em uma feira. Angélica chega em sua caminhonete e convence José Luis a ir. Maria discute com Alessandro porque Montserrat irá à feira. Montserrat lembra Demétrio que não quer que ele incomode Angélica, então ele a ameaça pedindo dinheiro. Caso contrário, ele dirá a verdade sobre José Luis a Alessandro. Victor beija Nadia e ela o diz que sempre pensa nele. Pedro encarrega Loreto a ficar amigo de Alessandro e se desfazer dele porque é urgente ficar com seus terrenos. Lauro pergunta se Graciela sabe algo de Demétrio, mas ela mente e só lhe explica que viu Montserrat e que ela está bem.

CARINHA DE ANJO

Juju grava um vídeo para o seu vlog com cinco coisas que precisavam ser inventadas. Franciely conta para Silvestre que está irritada por ter levado um “toco” de seu paquera. Madre Superiora diz que as irmãs do colégio vão assistir ao programa na casa de Diana. Cecilia e Fabiana ganham a permissão de ir até o parque para assistir ao concurso de corais do Programa do Ratinho no telão. Rosana vai até a casa de Diana com o filho, pois zé Felipe havia dito que a mãe deixou eles assistirem ao programa de lá. Zeca grava um vídeo com a vlogueira Bruna, rival de Juju, que fica enciumada. Após a entrevista, Bruna diz que Zeca deveria dar mais atenção para outras garotas, além de Juju. Emílio está se sentindo traído pelo fato de Zé Felipe estar fazendo dupla com Zeca.

NOVELA DA BAND

EZEL

Yan conhece Kenan e decide que quer fugir de casa. Sebnem e Tevfik roubam os últimos pertences de Ezel. Azad confronta Ramiz e tem um surto quando descobre que ele vai abandoná-la novamente. Tevfik agride Sebnem por engano.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Gabriel chora ao lado de Tomásia por causa de sua amada. Helena confessa que beijou Diogo. Dr. Paulo deseja se casar com Helena, mas diz que é pelo dinheiro que o coronel Sebastião possui. Raimundo avisa a Martinho que Leôncio suspeita onde esteja Isaura. Leôncio manda chamar as mais belas moças do bordel para sua festa. Moleca sente ciúmes de Rosa. Belchior suga o veneno da perna de Rosa. Isaura conversa com seu pai sobre o fato dela não dizer quem ela realmente é. Geraldo conta à Branca onde mora Isaura. Coronel Sebastião pede a Belchior que chame o Dr. Paulo para examinar Rosa. Helena arrepende-se do beijo dado em Diogo e diz que Gabriel ainda a ama. Gabriel não se conforma com o fato dele ser irmão de Helena. Álvaro vai se encontrar com Isaura.

O RICO E LAZARO

Asher tenta salvar Jeremias. Joaquim pede para Fassur deixar o profeta em paz. Daniel convence Nabucodonosor a livrar o servo. Baruque visita Ravina. Dinah diz que tem algo perturbando Uriel. Jeremias pede ajuda ao Senhor. Nabucodonosor se assusta com um sonho. Escondida, Joana leva água para Jeremias. Nabucodonosor ordena que Beroso ache algum sábio para decifrar seu sonho. Nitócris distrata Aspenaz. Eliaquim é avisado sobre o açoite de Jeremias. Neusta critica a atitude de Joaquim. Aicão pede para Eliaquim livrar Jeremias. Chaim chega em casa e Zelfa diz que Elga saiu para cultuar falsos deuses. Jeremias profetiza o mal de Fassur. Uriel diz que não pode pagar Chaim. Jeremias é levado para casa de Ravina. Chaim ameaça Uriel. Baruque leva Jeremias para uma caverna e escreve em pergaminhos as palavras do profeta. Zac e Asher comentam sobre Ezequiel. Chaim pergunta onde Zac esteve. Beroso avisa aos sábios sobre o desejo do rei e menospreza os hebreus. Chaim reclama das espadas afiadas pelos filhos. Nabucodonosor avisa que matará todos os sábios do reino caso não decifrem seu sonho. Nebuzaradã elogia Kassaia. Sammu-Ramat diz que se tornará uma sacerdotisa. Shag-Shag diz que sairá para beber e Hurzabum lamenta. Nabonido é humilhado por Nitócris. Arioque encontra Nebuzaradã e diz que precisam atender a um pedido do rei. A rainha Amitis conversa com Aspenaz e reclama dos filhos. Nitócris é flagrada pela mãe humilhando Nabonido. Eliaquim diz que não pagará mais tributo algum a Nabucodonosor. Dinah repreende a atitude pagã de Elga. Joana se decepciona ao saber que acha que não tem fé. Joaquim diz estar preocupado com Jeremias. Aicão diz temer a fúria do rei da Babilônia. Joana encontra Joaquim na rua e pede para o príncipe tentar salvar Jeremias. Eles são surpreendidos com a chegada de Fassur. Evil-Merodaque conversa com Daniel e os outros hebreus. O príncipe descobre que seu pai teve um sonho e quer que o decifrem. Arioque chega e avisa que o rei ordenou a morte de todos os sábios

