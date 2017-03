Com 100% de recursos próprios, prefeito e secretária inauguram reforma do CEI Ambrosina,

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa, a secretária de Educação Profª Me. Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral, gestores do governo e vereadores da Câmara de Costa Rica – MS fizeram , a entrega oficial de novos uniformes e kits escolares e esportivos para os alunos da REME – Rede Municipal de Ensino.

Na oportunidade as autoridades também inauguraram a reforma do CEI – Centro de Educação Infantil – Ambrosina Paes Coelho onde foram investidos cerca de R$ 52 mil em recursos próprios. Já para a compra de 3.932 kits escolares contendo cadernos, lápis, borracha, lápis de cor, cola, massinha, tintas guache, régua, apontador, e giz de cera, foram investidos aproximadamente R$ 150.000,00. Os kits beneficiaram 2.313 alunos do Ensino Fundamental (1º ao 9º); 1.365 crianças da Educação Infantil (0 a 5 anos) e 254 estudantes do EJA – Educação de Jovens e Adultos.

Conforme o prefeito, o Governo Municipal também investiu R$ 71.990,00 na compra de 9.050 camisetas de uniformes, e ainda foram comprados kits de material esportivo para as instituições de ensino da REME com investimento de R$ 94.220,98. As entregas simbólicas foram realizadas na Escola Municipal Vale do Amanhecer e no CEI Davina Corrêa de Oliveira. “Todos os alunos já receberam os uniformes e os kits de material escolar e esportivo logo que iniciaram as aulas, hoje estamos apenas a registrando a entrega oficial”, informou o gestor.

O chefe do Executivo destacou que, apesar do difícil momento econômico por qual passa o País, o município vem se esforçando para manter investimentos em suas prioridades, dentre elas, a Educação. O prefeito lembra que assim como a reforma do CEI Ambrosina, a compras dos kits e do uniforme também foram adquiridos com recursos próprios. “Estamos cumprindo nossa obrigação que é administrar com seriedade, não permitir desvio de recurso público, priorizando aquilo que é importante, investindo recursos naquilo que é necessário”.

“Usar o uniforme faz com que o aluno desenvolva o sentimento de pertencimento ao grupo. Isso ajuda a desenvolver sua socialização além de ser um item de segurança e identificação dos alunos”, enfatiza a secretária Profª Me. Manuelina Martins que também é vice-presidente da Undime – União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Nacional.

Foto: Francisco Rodrigues – ASSECOM/PMCR

Comentários