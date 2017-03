China e Coreia do Sul suspendem temporariamente importação de carnes

A China suspendeu temporariamente as importações de carne bovina do Brasil após a Operação Carne Fraca deflagrada na última sexta-feira (17), de acordo com pessoas ouvidas pela Bloomberg que receberam notificação da autoridade de quarentena do país e pediram para não serem identificadas porque a informação não é pública.

Os produtos atualmente no mar ou no porto não terão liberação alfandegária, de acordo com uma das pessoas. China e Hong Kong, juntos, são o maior mercado de exportação de carne brasileira. Um porta-voz da Administração Geral de Supervisão de Qualidade, Inspeção e Quarentena da China se recusou a comentar imediatamente; ninguém respondeu imediatamente a um pedido de comentário feito pela agência.

Outro país a suspender temporariamente a importação da carne brasileira é a Coreia do Sul, segundo informações da Reuters. De acordo com a agência, o país vai barrar temporariamente as vendas da carne de frango da BRF e aumentará as inspeções da carne importada da companhia. O ministério sul-coreano também informou que os futuros fornecedores brasileiros de carne de frango terão que apresentar um certificado emitido pelo governo brasileiro.

Já a União Europeia pediu que Brasil responda com urgência ao pedido de esclarecimentos feito ao país sobre operação da PF, informa a Folha. Nesta segunda, autoridades europeias podem debater possível restrição à compra de carne brasileira.

*Infomoney

