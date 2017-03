Barzinho Oriental realiza nesta quarta-feira Rodizio de Comida Japonesa

O Barzinho realiza nesta quarta-feira (22) mais uma vez seu tradicional Rodizio de Comida Japonesa.

Você não pode ficar de fora do Rodizio de Comida Japonesa do Barzinho Oriental, onde pode comer as delicias da culinária japonesa a vontade pagando somente o valor do rodizio, onde será servido vários tipos sushis, sashimis (somente esse será limitado por pessoa), ceviche, sunomono, temakis, peixes fritos e sobremesas. E ainda contará com algumas novidades no rodizio.

O rodizio será nesta quarta-feira (22), a partir das 19 horas (MS). Os valores serão os seguintes: Homem R$ 65,00, Mulheres R$ 60,00.

As reservas de mesas podem ser feitas pelos telefones (67) 9 8406-0146 (VIVO) ou 9 8135-0070 (WhatsApp).

O Barzinho Oriental fica na Avenida Oito em frente a Praça 23 de Outubro em Chapadão do Sul.

