União precisou de apenas 25 minutos para aniquilar a SERC

A equipe do União precisou de apenas 25 minutos para aniquilar a equipe da SERC em jogo disputado nesta tarde no estádio de Chapadão do Sul.

Os campo-grandenses, jogando de forma simples, mas com determinação, foi superior a fraca equipe da SERC e não teve trabalho para golear pelo placar de 4×1 e colocando a SERC na ultima colocação e rumo a segundona.

Nos primeiros 25 minutos, a equipe do União fez três gols definindo praticamente o jogo.

Na fase final, aos 15 minutos, o União definiu o jogo, com mais um gol de pênalti.

Com relação a equipe da SERC, vale registrar que mais uma a equipe jogou um péssimo futebol, com muitas falhas, em todos os setores, não conseguiu achar em campo a equipe adversário, fazendo com que o resultado e o placar fossem justos, pelo futebol apresentados pelos atletas da SERC.

O torcedor mais uma vez revoltado, cobra atitude da diretoria, pedindo mudanças no comando da equipe.

Derrota coloca a equipe na Segundona

No próximo domingo, a equipe da SERC joga na cidade de Campo Grande, contra o Operário. Em caso de derrota a equipe da SERC cai para a Segunda Divisão. Somente a vitória ou um empate e uma série de combinação, salva a equipe do descenso.

