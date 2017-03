PSDB realizou convenção e manteve Gamba no comando

O dentista Rodrigo de Moraes Gamba continuará como presidente da Executiva Municipal do PSDB PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) por mais um ano. A eleição foi feita na tarde deste sábado e definiu os nomes de Ivanor Zorzo (vice), Dr. Jefferson Elias dos Santos (Secretário), Alceu Borgman (Tesoureiro), Adelmo e Guerino Périus (Vogais) e Paulo Lupatini (líder de Bancada). Os tucanos estão no “topo da Pirâmide Política do MS” após desbancar o PMDB nas eleições estadual e municipal. O PSDB foi o partido que conseguiu o maior número de prefeituras em Mato Grosso do Sul nas eleições 2016 e dos 79 municípios administram 36, o que representa 46,83%.

Na prática Gamba comanda o partido de um dos municípios mais importantes da Região do Bolsão e do Estado. O PSDB tornou-se o partido mais poderoso de Chapadão do Sul após a eleição sucessória. Tem o prefeito João Carlos Krug e dois vereadores (Paulo Lupatini e Alline Tontini). Ambos são estreantes no Poder Executivo e estão no mesmo nível dos demais, interagem com frequência e sempre participam da pauta com sugestões de indicações. Representantes do Governo do Estado estiveram presentes.

Titulares do Diretório Municipal

Rodrigo de Morais Gamba / Ivanor Zorzo / Jefferson Elias Pereira dos Santos / Alceu Jaime Borgmann / José Adelmo Hacch / Guerino Périus / João Carlos Krug / Marias das Dores Zocal Krug / Conceição Aparecida Nunes dos santos Lupatini / Alline Krug Tontini / Bernardo Schmitz / Mara Núbia Soares Pereira / Fernanda Liber de Córdoba / Florisvaldo Barbosa de Queiroz / Mariana Barbosa Rodrigues / Eloá Krug Tontini / Marle Chagas Tomiazzi / Elenir Pereira de Matos / Ivo Dias de Queiroz / Aguinaldo Carlos Otero / Lurdes da Fátima Simão / Armando de Jesus Gouveia Cabral / Debora Maria Pedrinelli / Dysney Klayn / Gilson Augusto dos Santos / Alceu Barbi Carmona / Ilário Paulo Lapatini (Líder na Câmara de Vereadores)

MEMBROS SUPLENTES

Naime Lacerda da Costa / Ana Clarice Borgmann / Geni Welter / Miriam Terezinha Campos / Natan Augusto Neckel Zorzo / Ronan Zocal Krug /Pedro Carlos Calgaro / Allana Krug Tontini / José Alves da Silva

COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA

Thiago Batista Barbosa / Adjalma Ferreira Costa / Robson Aparecido Barreto Fernandes / Maurício Bulhões Pereira / Mauro Mallmann Arenhardt

SUPLENTES

Wanderlei Vaz da Costa Júnior / Luciana Pagno Hach / Roseli Neckel Zorzo / Laércio Eller de Alcântara / Francisco Batista Filho /

DELEGADO NA CONVEÇÃO ESTADUAL

João Carlos Krug – Titular / Ivo Dias de Queiroz – Suplente

Informações do site chapadensenews

