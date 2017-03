A secretaria de saúde esteve presente na Tecnoagro 2017

A Prefeitura Municipal através da Secretaria de Saúde esteve presente na Tecnoagro 2017, falando sobre a prevenção de doenças, com as funcionárias do NASF, Vigilância Epidemiológica, Controle de Vetores e ESF’s.

A nutricionista do NASF, Renata Cruz, expôs materiais educativos sobre a composição dos alimentos e bebidas, entregou um material educativo sobre alimentação e nutrição, e avaliação de peso e altura. As orientações foram feitas a todos que estiveram no stand da saúde.

A psicóloga Daniela Megliorini utilizou vídeos, e expôs dicas para minimizar os danos no que se refere ao uso de álcool e outras drogas, os cuidados com a saúde física e mental e também sobre o meio ambiente, além das orientações, foram realizados durante a ação a aferição de pressão e pesagem.

A enfermeira Cristiane, responsável pelo setor da Vigilância Epidemiológica, expôs materiais de prevenção de DST/AIDS, sífilis, e também entregou materiais educativos e preservativos.

O Controle de Vetores também esteve presente falando sobre a prevenção contra o mosquito Aedes Aegypti, e mostrando a larva do mesmo através de microscópio.

A equipe do NASF agradeceu o apoio e parceria da Prefeitura e da Fundação Chapadão fazendo a promoção da saúde e prevenção de doenças.

