Poder Executivo de Figueirão se capacita para maior transparência

O prefeito municipal de Figueirão Rogério Rosalin, secretários e gerentes do Executivo participam nesta sexta-feira (17), do evento Tecendo o Desenvolvimento Local, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS). O intuito é de buscar informações sobre os sistemas de controle do Tribunal, procedimentos relativos às licitações e contratos, atos de pessoal e as principais mudanças implantadas nesta gestão do TCE.

Equipe do Executivo em capacitação no TCE

“É com informação que vamos atingir maior transparência na prestação de contas, deixando claros os investimentos do município, gerindo os recursos com excelência”, afirma Rosalin, durante sua participação no evento, junto ao conselheiro do TCE, Jerson Domingos e ao ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes.

Conselheiro do TCE, Jerson Domingues

Participam das capacitações a secretária municipal de Gestão e Desenvolvimento, Karina Santos Barbosa; o contador, José Vicente; o secretário de Saúde, Fernando Nogueira Barbosa; o gerente de receitas, fiscalização e tributos, Helton de Araújo Marques; a gerente de controle, regulação e auditoria, Frasia Catarina de Araújo; o gerente de RH, Paulo Roberto Salomão; as assistentes administrativas, Claudiane Furtado da Costa e Aline Crislaine da Silva; o gerente de gestão de licitações, contratos e compras, Eder Pereira Bruno, o gerente de núcleo jurídico, Gilson Trindade; e o vice prefeito, Fernando Martins.

Ao defender a participação dos 14 municípios que estavam representados na ocasião, o Ministro Augusto Nardes desenhou os 10 passos para a boa governança, ao enfatizar que deve-se evitar a corrupção. “O TCU puniu 6700 gestores na ultima eleição que não puderam ser candidatos, que perderam os direitos políticos por 8 anos. Mas só fazer isso não adianta, nós temos que trabalhar antes das fraudes e dos desvios para evitar a corrupção, fazer um trabalho preventivo. E tudo começou aqui com a Carta de Campo Grande em 2012, junto com o TCE-MS, que é um dos Tribunais que mais se destacam hoje no Brasil.”

Ao centro, Ministro do TCU Augusto Nardes

Texto: Assessoria de Comunicação

Fotos: Assessoria de Comunicação