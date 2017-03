Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Tenha calma para não se complicar ainda mais. Sob a influência de sua segunda casa zodiacal, pode fazer compras ou vendas lucrativas. Procure cuidar de sua saúde. Atividade brilhante na vida social, esportiva e intelectual. Bom momento para reconsiderar os planos de trabalho.

TOURO – Tome coragem para fazer pequenas mudanças em sua vida, mesmo que a princípio pareçam difíceis. Dia propício para investigações pesquisa, medicina e tudo que está relacionado com ocultismo. Todavia, terá aborrecimentos, proporcionados com os familiares.

GÊMEOS – Hoje, a energia da lua favorece as transformações. Dia dos mais favoráveis para você, indicando melhorias no setor profissional e social. Ótimos negócios e espetacular estado de saúde. Procure desenvolver algum projeto novo.

CÂNCER – Os desencontros podem lhe causar muita irritação. Notícias um pouco imprevistas poderão vir hoje. Tome cuidado também com os inimigos ocultos e opositores, pois estes estarão prontos a prejudicá-lo em algum sentido. Bom, porém as pesquisas, às investigações e ao amor.

LEÃO – Uma relação antiga pode estar se tornando um peso. Uma visita inesperada poderá modificar os seus planos, na parte da tarde. Boa influência aos seus interesses econômicos e também no que se refira ao trabalho e a vida sentimental e amorosa.

VIRGEM – Experimente fazer alguma coisa extra, além do seu trabalho para aumentar o seu rendimento. Contudo, não deixe de olhar e zelar pelo bem de seus familiares e não fuja das suas responsabilidades e problemas. No amor, ciúmes.

LIBRA – Período dos mais favoráveis para realizar, com muito sucesso, grandes negócios, empreendimentos e tudo aquilo que possa elevá-lo materialmente. Bom dia para a vida social e ao amor. As suas ideias serão expressas com grande facilidade.

ESCORPIÃO – Você estará sentindo uma forte necessidade de isolamento. Dia que poderá lhe trazer desentendimentos no ambiente de trabalho e até atritos e discussões, mesmo com pessoas desconhecidas. Para viagens e negócios o dia também e negativo.

SAGITÁRIO – Lute para não se inibir ou se sentir inferiorizado, Os excessos de prazer, estimulantes e de trabalho que requeiram grande concentração e capacidade mental, não serão de todo favoráveis hoje. Bom fluxo, todavia, aos negócios iniciados anteriormente.

CAPRICÓRNIO – Tudo tem a sua hora. Pode viajar para descanso. Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e assuntos sentimentais. Pessoas dentro do seu círculo social irão favorecer seus negócios. Saúde, dinheiro, esportes e loteria com bom fluxo.

AQUÁRIO – Fase em que será notado onde comparecer. Sua reputação será elevada e seus ideais e ações deverão ser seguidas por pessoas que vivam à sua volta. Mas, para que tudo isso aconteça, siga e dependa da sua própria capacidade.

PEIXES – Muita disposição, otimismo e compreensão para com os outros. Assim estará você nesta fase que tem tudo para ser maravilhosa. Mas evite estragar tudo isso por causa dos ciúmes e do orgulho pessoal exagerado.

