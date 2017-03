Prefeitura de Paraíso das Águas fará a aquisição de um digitalizador de Raio X digital

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul através de emenda parlamentar dos deputados estaduais José Teixeira, Amarildo Cruz e Beto Pereira estará adquirindo um digitalizador de Raio X digital que vai permitir agilidade, precisão, nitidez e eliminação do processo químico, que possui um grande impacto ambiental. Com esse digitalizador não existe perda de filme e, portanto, evita-se o retrabalho.

O valor do digitalizador está orçado em R$115.000,00( cento e quinze mil reais), desses R$95.000,00(noventa e cinco mil reais) são emendas parlamentares e o restante R$20.000,00(vinte mil reais) contrapartida do município.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

