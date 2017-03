Ivan Pereira reúne-se com moradores do Assentamento Mateira e informa que coleta de lixo começará no próximo dia 22

O chefe do executivo municipal de Paraíso das Águas Ivan da Cruz Pereira(Xixi) acompanhado dos vereadores Roberto Carlos, Neife Vida, Anísio Andrade, Edson Prechlak, Marcos Silva, Ronaldo Silva ; dos secretários municipais prof. Wilson Matheus e Daniel Greggio e do técnico da AGRAER José Neves Camargo esteve visitando o Assentamento Mateira para participar de uma reunião com os moradores onde foi feito uma prestação de contas e anunciado o início da coleta de lixo no Assentamento, que, vai começar na próxima segunda-feira dia 22 de março.

A equipe da secretaria municipal de planejamento e fomento ao desenvolvimento já está percorrendo as casas do Assentamento distribuindo panfletos e tirando as dúvidas dos moradores sobre a coleta de lixo.

Durante a reunião, o chefe do executivo municipal também mencionou o conserto das estradas de acesso ao Assentamento Mateira, e disse que os serviços da retroescavadeira foram interrompidos porque a mesma quebrou, e que assim que estiver pronta, os serviços no Assentamento serão retomados. O prefeito pode também ouvir as reivindicações da população.

Informações podem ser obtidas pelo telefone: 32481429.

Texto: Daniela Lossávero

Fotos: Max Arantes

Comentários