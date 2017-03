Em Campo Grande, gestores de Alcinópolis solicitam manutenção da MS 217

Nesta quinta-feira (16) o prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo da Silva, acompanhado da vice-prefeita, Adriele Bocalan, esteve com o Secretário de Estado de Infraestrutura, Ednei Marcelo Miglioli, onde solicitou que seja feita a manutenção da MS 217 entre o trevo da Vila Novo Belo Horizonte, até trevo do distrito de Buriti – MT, onde está localizado o canteiro de obras da empresa responsável pelo levantamento e cascalhamento da referida estrada.

O prefeito ressaltou que em janeiro a Secretaria Municipal de Obras já havia realizado a manutenção no local, mas que devido ao período de chuvas existe novamente a necessidade de reparos. “A condição da estrada está impossibilitando que o transporte escolar trafegue com segurança e que os pecuaristas possam escoar as compras e vendas”, explicou Dalmy.

Nesta sexta-feira (17) os gestores continuam cumprindo agenda na capital em busca de melhorias e mais investimentos para Alcinópolis.

Comentários